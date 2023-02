Frederik Oldenburg le declara su amor a Carmen Villalobos y le preguntan: “¿En cuánto tiempo se ama?”

El venezolano Frederik Oldenburg recientemente estuvo de celebración debido a que cumplió años. Por ello, tomó sus maletas y se fue de viaje al país natal de su novia, Carmen Villalobos. Además, causó mucho revuelo con su más reciente publicación por las palabras que le terminó dedicando a la colombiana.

A principios del mes de enero el presentador de televisión compartió en el programa ‘Hoy Día’ que sí tiene una relación con Carmen, momento donde las presentadoras quedaron perplejas. La consulta se la hicieron debido a que los rumores cada vez iban tomando más y más fuerza.

Los internautas no han perdido la oportunidad de expresarse sobre lo escrito, muchos de ellos consideran que para amar a una persona debe haber pasado mucho tiempo. Sin embargo, hasta la fecha se desconoce desde cuándo están juntos como pareja.

“Una noche mágica, con más sorpresas, gracias amor @cvillalobos !!! Te amo. Gracias @casalolacartagena por tan bonita atención, por recibirnos y hacernos sentir en casa, un lugar único!!!”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

En menos de 24 horas de haber publicado unas fotos juntos los comentarios invadieron la publicación, y como suele ser costumbre, estuvieron bastante divididos porque mientras algunos consideran que hacen una bonita pareja, otros rechazaron que para esta fecha le diga que la ama.

“¿En cuánto tiempo se ama?”, “8 días y ya te amo”, “En poco tiempo casamiento y después divorcio”, “Él se ve bien ilusionado, ella no tanto pero que disfruten el momento y no desearles mal ni criticar”, “Muy lindos sí, pero cuánto tiempo llevan para decir te amo?“, “Por qué estar cuestionando cuán pronto o cuán tarde para decir ‘te amo’?”, “Muy seco ese te amo”, “Ella se ve feliz, qué viva el amor”, “Me encantan, qué feliz los veo”, “Los amo, no me cabe duda que son la mejor pareja y mi fav.”, “Qué bien hermano! Te mereces todo lo bueno, eres tremenda persona”, “Cuídala mucho, ella es nuestra consentida en Colombia”, “Dios mío, me encantan los dos, son preciosos”, “Dios les bendiga enormemente”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

