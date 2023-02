Chelsea y los equipos donde jugó Christian Atsu publican emotivas condolencias

El Chelsea FC, equipo de la Premier League que se hizo con la ficha de Christian Atsu entre 2013 y 2017, publicó un sentido obituario para rendir homenaje al jugador ghanés hallado muerto en las ruinas de un edificio de Turquía 12 días despues de que se registrara un terremoto de 7,8° grados en ese país y Siria, dejando casi 40,000 fallecidos.

“Atsu fue jugador del Chelsea entre 2013 y 2017 y llegó procedente del Oporto. No hizo una aparición competitiva para el primer equipo de nuestros hombres después de haber pasado sus temporadas como azul cedido, aunque apareció en algunos juegos de pretemporada”, fueron algunas de las palabras del club.

En su obituario, el Chelsea informó que en el plano internacional, Atsu fue nombrado Jugador del Torneo en la Copa Africana de Naciones 2015, y también anotó el Gol del Torneo cuando Ghana terminó subcampeón.

Everyone at Chelsea Football Club is devastated to learn of the tragic passing of our former player, Christian Atsu. Our thoughts go out to his family and friends.— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 18, 2023

Everton, Newcastle y Málaga, enviaron sus condolencias

El Everton de la Premier League fue el equipo de Atsu en la temporada 2014/15 y ante la confirmación del fallecimiento del futbolista, anunció que en el partido de hoy contra Leed United se realizará un periodo de aplausos y sus jugadores llevarán brazaletes negros. 💙 | A period of applause will take place ahead of today's game and players will wear black armbands to remember Christian Atsu.



Our thoughts are with Christian's family, friends and everyone affected by this tragic event that has claimed so many lives.— Everton (@Everton) February 18, 2023

“Nos entristece profundamente saber que Christian Atsu ha perdido trágicamente la vida en los devastadores terremotos de Turquía. Un jugador talentoso y una persona especial, siempre será grabado con cariño por nuestros jugadores, personales y seguidores”, fueron las palabras del Newcastle. We are profoundly saddened to learn that Christian Atsu has tragically lost his life in Turkey's devastating earthquakes.



A talented player and a special person, he will always be fondly remembered by our players, staff and supporters.



Rest in peace, Christian. 🖤🤍— Newcastle United FC (@NUFC) February 18, 2023 MCFNews| 🙏 Así te recordaremos, con una sonrisa eterna. Buen viaje, Christian.



🔗 https://t.co/gFQPbiW4ox#Entidad pic.twitter.com/gtvhH8DbQ2— Málaga CF (@MalagaCF) February 18, 2023

Contenido relacionado



– ¿En qué equipos jugó Christian Atsu?, el futbolista ghanés encontrado muerto bajo los escombros tras el terremoto de Turquía

– Benzema descansa en La Liga para llegar a tope contra el Liverpool en octavos de Champions

– Proteo, el perro rescatista mexicano recibe homenaje por hinchas en Turquía: conoce a cuántas personas salvó