Buenas, buenas: Chikybombom presume talla nueva y revela que se hizo la famosa manga gástrica

Aunque promete que no come ni muerde, “Chikybombom“, cuyo nombre real es Lissette Eduardo, asegura que los hombres se sienten intimidados con ella. La influencer vive un momento espectacular tras someterse a una manga gástrica en febrero y perder más de treinta libras.

“¡Me siento espectacular, volví a nacer! Mira, yo tomé la decisión de operarme el estómago, de hacerme una manga gástrica porque tenía muchos problemas con las hormonas, problemas de tiroides, problemas de diabetes y solo tengo un riñón porque le doné un riñón a mi papá; entonces yo dije ‘tú sabes que yo necesito comenzar a cuidar mi cuerpo’”.

Hay que recordar que el tema de la manga gástrica estalló desde que se rumora que Adamari López se sometió una cirugía como esta para poder bajar de peso, así al menos lo aseguran programas como Chisme No Like. Y es que hasta Olga Tañón, que al parecer se hizo el mismo procedimiento, cometió el aparente error de asegurar que la conductora de Hoy Día, también había pasado por el bisturí, como ella mismo hizo.

Pero volviendo a “Chikybombom”, ella sigue con su testimoni: “‘So’, tomé la decisión de cambiar mi vida por completo. No tomo alcohol, no consumo absolutamente nada que me pueda hacer daño y ahora verdaderamente soy orgánica”.

“Antes me consideraba ser orgánica pero no cuidaba mi cuerpo como lo cuido ahora y para yo predicar en las redes sociales de que me amo, de que me quiero y que valoro lo que soy, necesito cuidar mi cuerpo porque cuidar tu cuerpo, mi amor, también es amarte, ¡rico, sabroso y delicioso!”, concluyó.

