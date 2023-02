Karol G manifestó su alegría por conocer a Rihanna y la hizo hablar español

La colombiana Karol G este lunes en horas de la mañana sorprendió a sus casi 59 millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita, debido a que compartió gran variedad de contenido audiovisual acompañada de una de sus más grandes inspiraciones, y es que se trata de Rihanna.

En diversas oportunidades la intérprete de ‘X si volvemos’ ha manifestado la admiración que siente por la empresaria, y es que en distintas ocasiones explicó que uno de sus más grandes sueños sería poder estar a su lado y el pasado domingo lo cumplió tras verla luego de la presentación que la cantante realizó en el show de medio tiempo en el Super Bowl.

Además, la colombiana no solamente compartió varias fotos donde ambas colegas salen bastante cariñosas y sonrientes, también logró que la intérprete de ‘Umbrella’ hablara en español y con una frase bastante típica que usan en la nación que vio crecer a la reguetonera.

En el video se aprecia cuando la también compositora le pregunta a la empresaria sobre cómo había su presentación, y es que de una forma bastante alegre le contesta: “Fue una chimba”.

“Como Fan, tengo que decir que este fue el HIGHLIGHT de mi vida entera!!! 🖤 Espero que cuando ustedes conozcan a sus ídolos, ellos sean tan increíbles como ella lo fue conmigo. TE AMO @badgalriri ⭐️✨ #FueunaChimba”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, debido a que muchos se sintieron felices al ver que Karol G cumplió otro sueño, al tiempo que varios internautas señalaron que entendían lo importante que fue ese momento para ella.

“OMG OMG OMG OMG esto es real? de tantas entrevistas donde mencionaste que querías esto y WOOOOWWW!! Me llena el corazón ver que finalmente lo lograste”, “Esta es la foto, DIVAS”, “El mejor día”, “Increíble, te lo mereces. Dios te siga bendiciendo”, “Qué chimba parce”, “Amando que hayas tenido este momento”, “Qué hermoso verte con ella, sé que la amas”, “Ver tu cara de felicidad no tiene precio”, “Carolina, sólo vos podías lograr que Rihanna dijera CHIMBAAA”, “Como siempre lo soñaste”, “Dios mío, sé cuánto la amas, no sabes lo feliz que estoy por ti amiga”, fueron algunas de las impresiones que se registraron en el post.

