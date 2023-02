MLB: Aaron Judge se fija la meta más alta con los Yankees y no descarta dar otros 62 jonrones

El nuevo capitán de los New York Yankees, Aaron Judge, dio un paso al frente y habló de las metas que tiene para la temporada 2023 de la MLB, tanto en lo personal como con el equipo, en la que no descarta aumentar su récord de jonrones en un año y ganar la tan anhelada Serie Mundial.

‘El Juez’ no tuvo reparo en afirmar que su intención principal es la de guiar a los Bombarderos del Bronx a ganar el campeonato y aclaró que cada año que lo intentan y no lo logran, todo el equipo siente una decepción y frustración indescriptible, pero también indicó que aprenden de cada fracaso.

“Me molesta y creo que también le molesta al grupo (…) Cada año en que no terminamos lo que empezamos, nos pesa de distintas maneras. Creo que cada error nos lleva a esa meta final“, expresó el jardinero de 30 años.

Por otra parte, Judge se refirió al hecho de haber firmado un mega contrato por nueve campañas y $360 millones de dólares, mismo que le valió para ser nombrado nuevo capitán de los Yankees y primero desde Derek Jeter. Aunque aclaró que esto no representa mayor presión puesto que el compromiso lo ha tenido desde el primer día en Grandes Ligas.

“Haré lo que he estado haciendo los últimos seis o siete años, intentar liderar con el ejemplo, ser la voz del equipo dentro y fuera del campo. Seguir empujando al equipo a esa meta de llevar el campeonato de vuelta a Nueva York”, precisó.

“Por eso estoy aquí. Es una de las razones principales por las que quería volver. Hay muchos asuntos sin resolver. Estoy ansioso por este nuevo papel, pero esto no me cambia”, puntualizó.

Aaron Judge no ve imposible superar su récord de jonrones

Por otra parte, el jardinero se refirió a lo hecho individualmente la temporada pasada, en la que rompió el récord de más jonrones en la Liga Americana que pertenecía a Roger Maris (61), y si bien aclaró que no piensa en esas cosas, dejó saber que no descarta pegar más de 62 cuadrangulares.

“Realmente no me gusta poner un número. Sólo me gusta salir e intentar controlar lo que puedo controlar, pero nunca sabes qué podría suceder. Entonces veremos sobre ese 62“, expresó.

“El año pasado fue divertido intentando hacer historia y tener esos momentos”, indicó. “Cada vez que jugamos en Nueva York siento que estamos detrás de la historia. Nunca es fácil en el Bronx, eso es cierto. Tienes que aceptar esos retos”.

Aaron Judge terminó el 2022 con average de .311, 62 jonrones, 131 carreras impulsadas, 133 anotadas y un OPS de 1.111. Todo esto le valió para ser galardonado como el Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Asimismo, estuvo peleando hasta los últimos días por la Triple Corona.

Con información de MLB.

