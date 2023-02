Carmen Villalobos comparte un video en bikini y le preguntan que cuándo se casa

La presentadora Carmen Villalobos el pasado lunes compartió un video con sus más de 21 millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita, y es que lucía muy bien porque llevaba puesto un bikini, una gorra y lentes de sol mientras disfrutaba de un día de playa.

Además, las reacciones no se hicieron esperar porque los internautas se han encargado de hablar sobre su relación amorosa con Frederik Oldenburg, y es que fue a mediados del mes de enero cuando lo hicieron público e infinidades de personas critican el hecho que digan que se aman.

“Maneras de empezar la semana y esta 😎

Amo esta canción @judybuendia #gladiadora 🔥”, fue el mensaje que acompañó el breve video que subió.

Los comentarios en la mencionada publicación no se hicieron esperar, debido a que algunas se sintieron identificadas con el video que ella compartió mientras se tomó un respiro con la naturaleza, al tiempo que otros no solamente se fijaron en el físico, también en su sonrisa, pues varios de los internautas destacaron que es “bonita” y esperan que siempre la mantenga.

Sin embargo, no todas las impresiones fueron positivas debido a que nombraron a su pareja y es que algunos no están de acuerdo con que tenga novio, recordando que no tiene ni un año de haber anunciado que su matrimonio con Sebastián Caicedo había llegado a su fin.

“Carmen!!! Eres una GLADIADORA, me alegra que te ames la canción, te envío un abrazo”, “Cuándo la otra boda? Para decir que es feliz nuevamente”, “Que te resbale lo que digan”, “Ella pisando firme”, “Tienes la sonrisa más bonita del mundo”, “Yo también empecé como vos, pero no en la playa“, “Frederik está comiendo bueno”, “Yo pensé que eras diferente al resto. Dice que le importa lo que digan y hace videitos sarcásticos”, “Que playa tan sucia”, “Simplemente eres hermosa y pura energía. Saludos desde Paraguay”, “Que esa sonrisa tan hermosa nunca te falte”, “Te quiero agradecer, estaba mal pero con solo verte ya mes subiste el ánimo, muchas gracias”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

