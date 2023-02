Un musulmán por primera vez forma parte de un panel de supervisión independiente de NYPD

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció el martes el nombramiento de Muhammad U. Faridi como representante civil independiente en el Comité ‘Handschu’ del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD).

Este abogado estará encargado de supervisar las investigaciones policiales relacionadas con asuntos delicados, incluidos los relacionados con la actividad política y el terrorismo, además denunciar cualquier abuso de las libertades civiles al comisionado de NYPD y al juez federal asignado cada caso.

“Muhammad Faridi es un litigante experimentado que se ha desempeñado como presidente del comité ejecutivo de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York y en el Comité Asesor del Poder Judicial del Alcalde. Estamos orgullosos de que seguirá sirviendo a todos los neoyorquinos como representante civil en el Comité Handschu”, anunció el mandatario municipal.

Faridi, será el primer estadounidense de origen musulmán en ser nombrado para esta posición y reemplaza al exjuez federal de distrito Stephen Robinson del Distrito Sur de Nueva York, quien se desempeñó como el primer representante civil independiente de la ciudad.

Tras la resolución de dos demandas federales que alegaban investigaciones indebidas de la comunidad musulmana en 2017, la ciudad de Nueva York creó el Comité Handschu.

Si el representante civil cree que una investigación no cumple con el umbral legal requerido según las Directrices de Handschu, está facultado para denunciar cualquier abuso al comisionado de la Uniformada y al juez federal asignado al caso.

Este representante civil autónomo cumple con un mandato de cinco años. El NYPD tiene nueve miembros en el Comité Handschu, incluido el comisionado adjunto de inteligencia, el jefe de inteligencia, el director ejecutivo de la oficina de inteligencia.

“Como defensores de más de un millón de neoyorquinos musulmanes, saludamos que se escuchen a las comunidades afectadas y damos la bienvenida a la decisión de nombrar a Muhammad Faridi como representante civil de este comité”, reaccionó Ahmed Mohamed, director legal de Council on American- Relaciones Islámicas de Nueva York .

Faridi se graduó en John Jay College of Criminal Justice y en la City University of New York Law School.