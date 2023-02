AMLO quiere que Tesla construya planta en sur de México

En los últimos meses se está hablando en México que Tesla invertirá en la construcción de una planta con una inversión millonaria que ascendería a unos $10,000 millones de dólares.

Elon Musk ni su compañía han hecho ningún anuncio oficial, pero es cierto que personal de Tesla se ha reunido con gente del gobernador Samuel García, de Nuevo León, y con el canciller Marcelo Ebrard en pláticas iniciales.

Hay un acuerdo de confidencialidad y no se puede adelantar los temas que se han tratado, pero el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya está celebrando la decisión de Tesla para invertir en la construcción de una planta, confirmando los planes de la armadora para instalarse en México.

La noticia en el país ha entusiasmado a diferentes estados porque se trata de una gran inversión y México tiene una importante producción de armadoras de autos, por lo que se habla de Nuevo León, Hidalgo, Michoacán y Guanajuato como lugares con posibilidades de recibir a Tesla.

Sin embargo, AMLO está descartando a Nuevo León como posible lugar adecuado para la nueva gigafábrica.

“Hay ya lugares en el país donde no se tiene agua suficiente y tenemos que cuidar el agua para el consumo doméstico y uno de los estados que tiene problemas de falta de agua es Nuevo León“, señaló el mandatario a los medios de comunicación.

Para AMLO, el nuevo proyecto debe ubicarse “donde se tenga agua donde se tengan los servicios. Tiene que haber una planeación nacional, se tiene que tomar en cuenta primero la necesidad de la gente, el agua para la gente”.

Obviamente la decisión final sobre donde construir debe ser de Tesla, pero López Obrador ya puso sobre la mesa un tema que podría jugar en contra de Nuevo León: la escasez de agua.

“Tenemos que buscar opciones, alternativas. . . sí hay condiciones muy favorables en Nuevo León tienen mano de obra calificada, tienen técnicos, está muy cerca de frontera, pero ¿y la falta de agua?“, destacó AMLO. “Yo voy a hablar con los directivos”.

El tema no es menor porque AMLO ha influido para que no se produzca cerveza en el Norte de México, por la falta de agua, por lo que está encaminando las inversiones al sur, donde no hay falta del vital líquido.

Hace casi tres años, para proteger el agua de Baja California, AMLO detuvo la construcción de una cervecera de la multinacional Constellation Brands en Mexicali.

El mandatario resaltó que a través de una consulta, los ciudadanos decidieron que la cervecera no operara en su municipio debido a que no hay suficiente abastecimiento de agua y esa determinación paró la inversión.

Ante esos argumentos, la balanza parece inclinarse a Hidalgo, donde la llega de Tesla podría beneficiar al recién construido aeropuerto Felipe Ángeles, obra representativa de la administración obradorista, que busca formas de llevar gente que viaje y justifique su construcción, porque hasta el momento sus actividades son casi nulas y el lugar está la mayor parte del tiempo vacío e inactivo.

