Ivy Queen recibió el reconocimiento por su ‘Legado Musical’ en Premio Lo Nuestro

Ivy Queen recibió un gran reconocimiento en la edición 2023 de los Premio Lo Nuestro. La ‘diva del reggaetón’ fue homenajeada con el premio ‘Legado Musical al Género Urbano’ por su amplia trayectoria musical.

La famosa intérprete boricua, conocida por éxitos como ‘Yo quiero bailar’, ‘La vida es así’ y ‘12 discípulos”, subió al escenario en medio de miles de aplausos para dar el discurso de agradecimiento.

“Yo sé lo que es levantarse sin tener fuerzas. Sé lo que es que le digan a uno que una música no es para ti simplemente porque cargas un para de ovarios. Yo también sé reconocer mi voz interior diciéndome a gritos ‘Ivy, no te rindas que tú eres la caballota’… Por eso y por muchas otras cosas más y por las veces que veo el rostro de mi hija y me lleno de combustible al mirarla sonreír hoy celebro este premio con los que me conocen, con los que me quieren… Como diría la reina mujer que me inspiró Celia Cruz ‘mientras yo respire y aspire voy a asumir el rol que tuve desde el primer día: de elevar a la mujer con orgullo, con elegancia. Que cada mujer se llene de valor cuando me escuche’”, fue lo que dijo la intérprete boricua desde el escenario en medio de muchos aplausos.

La cantante boricua compartió en su perfil de Instagram, donde tiene más de 3,6 millones de seguidores, la galería fotográfica del momento en el que recibió su reconocimiento. De la misma manera agradeció a Dayanara Torres, quien fue la encargada de darle su premio.

“Recibir el premio de manos de una reina, compatriota y mujer divina me llena de más orgullo aún. Love you, Yari”, fue lo que dijo la cantante y la respuesta de la ex Miss Universo no se hizo esperar.

“Como te dije Ivy! Eres para mi y tantas mujeres fuente de inspiración, valentía y coraje! Te admiro desde que te conocí! Y nadie más que tú merece este gran reconocimiento… La pionera, la mamá de los pollitos, la Caballota! la reina de Reinas… mi amiga #IvyQueen”, dijo Torres.

