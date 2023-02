Bruno Marioni se perfila como el nuevo entrenador de los Pumas de la UNAM

Los Pumas de la UNAM se encuentran a unas pocas horas de protagonizar la que podría ser la última oportunidad de Rafa Puente del Río como director técnico del conjunto universitario ante Mazatlán FC; El equipo no está atravesando el mejor momento en el presente torneo Clausura 2023 de la Liga MX, por lo que la directiva estaría analizando una drástica decisión para su futuro.

Ante este hecho, la llegada de un nuevo entrenador para los auriazules sería prácticamente inevitable, siendo Bruno Marioni uno de los posibles elegidos para tomar las riendas del club y así intentar mejorar los resultados registrados hasta la fecha en el campeonato azteca.

Durante una reciente entrevista para TV Azteca, el actual director técnico de los Venados de Yucatán no escondió sus aspiraciones por regresar a la Liga MX con el equipo de sus amores, ya que con Pumas de la UNAM se desempeñó como jugador y además tuvo una etapa como estratega de la organización deportiva. En dicha entrevista aseguró que siempre estará disponible para cuando lo necesite el equipo y su directiva.

“Yo en algún momento tendré la posibilidad, si las cosas se dan regresar a Pumas, indudablemente me quedó un sabor amargo, el haber estado tan poco tiempo, el tener tan buenos resultados, porque hoy todo se mide por resultados. A mi me toca salir con 53% de efectividad en los partidos que me tocó dirigir no sé si será ahora, si será después hoy tengo contrato con Venados”, expresó el entrenador.

En cuanto a la posible contratación de Hugo Sánchez por parte del cuadro felino, Marioni expresó un profundo respeto y admiración por su trabajo, asegurando que es una de las grandes figuras dentro del fútbol mexicano y especialmente por su trabajo como entrenador.

“No puedo competir con Hugo Sánchez, no solo por su trayectoria como futbolista sino también como entrenador es ampliamente superior a la mía, pero al final de todo tiene que ver con decisiones y con objetivos de los clubes”, resaltó.

“Yo pase lo que pase siempre desearé lo mejor a la universidad, yo lo adoro y cada vez que me tocó estar ahí dentro en los últimos meses que dirigí ahí pensaba en el privilegio que tenía de estar ahí”, concluyó Marioni en su entrevista.

