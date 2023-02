Karol G habla de todo lo que invirtió en su álbum ‘Mañana será bonito’ y agradece el apoyo

A pocas horas del estreno de su cuarto álbum musical ‘Mañana será bonito’ Karol G expresó unas palabras en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 59,6 millones de seguidores.

La cantante colombiana repasó todo lo que pasó para poder tener finalmente su disco en el mercado musical y agradeció a todas las personas que han escuchado todas estas nuevas canciones, convirtiéndolo en un récord de álbum femenino latino con más de 32 millones de escuchas en Spotify.

“Después de los meses, del tiempo invertido, del amor y los esfuerzos que tiene este disco, de LAS ILUSIONES Y LOS SUEÑOS, definitivamente el mañana fue muy bonito: Récord de un álbum femenino latino con más de 32 M de streams en Spotify, primer #1 global en Apple Music lifetime y 2Do debut femenino más grande de la historia en YouTube… wow!!! y no… no se trata de los números solo… pero estos números me dejan ver el amor tan increíble con el que recibieron este trabajo y JUNTOS ESTAMOS HACIENDO HISTORIA!!!! De verdad que significa el mundo entero para mi. No dejen de escucharlo, bailarlo y dedicarlo que está hecho con el Cora pa eso!! GRACIAS!!!”, dijo Karol G en su texto.

En este álbum una de las canciones que más destaca es la colaboración de Karol G con Shakira. Este tema causó sensación pues en él ambas cantantes lanzan lapidarias y directas frases a sus ex, Anuel AA y Gerard Piqué respectivamente, y a las nuevas parejas de estos.

Con un video donde desbordan su sensualidad las dos artistas colombianas lanzaron ‘TQG’ y cautivaron a miles de sus seguidores.

Otro de los temas que se llevó particular atención fue ‘Tus gafitas’, pues los internautas creen que está dedicado a Feid, con quien se rumora que Karol G tiene un romance desde hace mucho tiempo, aunque nada ha sido confirmado hasta los momentos.

