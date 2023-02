Ninel Conde vivió un complicado momento para fotografiarse junto a Maluma y Marc Anthony

La ceremonia 35 de ‘Premio Lo Nuestro‘ fue realizada el pasado jueves en Estados Unidos e infinidades de personalidades del mundo del entretenimiento dijeron presente a una de las noches más importantes del año, donde se encargan de reconocer el trabajo realizado durante los últimos 365 días. Además, una de las invitadas fue la mexicana Ninel Conde que, sin duda, dejó a más de uno perplejo con el vestido que lució.

La cantante detrás de cámaras vio a Maluma mientras caminaba rápidamente junto a Marc Anthony. A su vez, el colombiano tomó la determinación de saludarla y darle un beso en el cachete, pero, ella se mostró insistente ante la situación y le pidió una foto. Sin embargo, a él se le veía que tenía prisa aunque prefirió esperar unos segundos y posó para que quedara registrado el momento.

Además, en el video que se viralizó en las diversas plataformas, se aprecia al intérprete de ‘Carnaval’ un poco apurado, pero, para mostrarse calmado frente al resto de las cámaras que habían en el lugar le terminó haciendo un gesto al salsero para que se acercara y también estuviese en la foto.

La también actriz sin duda terminó compartiendo la postal en su perfil de Instagram que alcanzó más de 37 mil ‘Me gusta’, mientras que superó los 300 comentarios. Además, la postal fue acompañada por el siguiente mensaje: “Lo más lindo de noches como estas es coincidir con compañeros que comparten tu pasión por la música“. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

“En modo fan”, “Pero casi casi los amarras jajaj”, “La mayoría de latinos quisiéramos una foto con Maluma y Marc”, “Elegante, bella, hermosa”, “Sí, te vimos corriendo para poderte tomar la foto Ninel”, “Cuál coincidir si corriste como fan”, “Corretearlos no es coincidir”, “La descubrieron en un programa gritándoles para tomarse la foto“, “Wee solo di que eres fan y ya!! Para qué decir que es casualidad”, “Cualquiera hubiera corrido igual”, “Por poco y se te van, querida. De broma te vieron cuando corriste detrás de ellos para la foto”, “Maluma y Marc Anthony: y esta quién es?”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

