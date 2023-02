Lili Estefan posa junto a su hija y los internautas hablan del radical cambio de look de la presentadora

La conductora Lili Estefan de manera constante le encanta compartir contenido en su perfil de la red social Instagram, al tiempo que sus seguidores siempre le terminan dejando sus opiniones sobre lo más reciente que ella sube, y en esta oportunidad no fue la excepción porque se dieron cuenta de un cambio que se hizo en el cabello.

Estefan lució su melena más corta de lo habitual, lo que muchos notaron. Por ello, las reacciones positivas a su favor fueron bastante notorias. Además, la presentadora de ‘El Gordo y La Flaca’ le agradeció a su hija Lina Luaces por haber asistido con ella a la premiación.

“Gracias por acompañarme mi chiquitica!!!!!!!!”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, debido a que más de 100 personas se pronunciaron por el audiovisual que Estefan decidió colgar en su perfil de Instagram. Además, muchos de los internautas coincidieron en un mismo tema, y es que varios de ellos notaron el corte de cabello que se realizó para la gala número 35 de ‘Premio Lo Nuestro’.

Los cumplidos no fueron solamente para la hija de la conductora, y es que muchos de ellos aseguraron que Lili se ve más fresca con su melena corta, al tiempo que también señalaron que se ve un poco “juvenil”, mientras que algunos dijeron que ella y su hija parecen hermanas.

“Wooow!! Que bellas y me encanta el pelo corto”, “Están regias las dos, Lili te ves estupenda con ese corte de cabello y tu hija toda una belleza”, “El corte de pelo te quedó en su punto. Madre e hija espectacular. Muy elegante”, “Estás muy linda Lili. Te felicito con tu pelo. Las latinas piensan que colgándose los pelos se ven sexys”, “Ese corte te FAVORECE. Las melenas largas no tanto”, “Muy lindas, parecen hermanas, el corte de pelo de Lili me encanta, muy bonito, muy juvenil”, “Ese pelo a Lili se le ve espectacular”, “Muy lindas Lili, te queda muy bonito el cabello así”, “Me encanta tu nuevo look mi flaca bella”, fueron algunas de las reacciones que generó el más reciente post compartido.

