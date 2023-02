Nueva York enfrenta el invierno “más loco” en años sin nieve de por medio

Esta sábado, se esperaba nieve en la ciudad de Nueva York y aunque se vieron algunos copos caer, no fueron suficientes para una acumulación a contabilizar.

A diferencia de la costa Oeste y del Centro del país, la región del Este, principalmente en el sur de Nueva York, Maryland, Nueva Jersey y regiones aledañas, ha habido poca o nada de nieve.

“Esto es exactamente lo que deberíamos ver en un invierno con calentamiento global. Estamos recibiendo precipitaciones, no es como si estuviera seco, pero simplemente no está cayendo como nieve”, dijo a The New York Times, Art DeGaetano, director del Centro Regional del Clima del Noreste de la Universidad de Cornell.

Agregó que el fenómeno de La Niña es otro factor que impacta al extraño invierno en la Gran Manzana, el cual ya impuso un récord en enero de días sin nevar, una marca de hace 50 años.

Nancy Nichols, organizadora del carnaval de invierno en Lake George lo dijo sin filtros: “Este es uno de los inviernos más locos que he visto”.

El clima templado ha sido favorable para negocios en la ciudad, debido a que la gente sale más, pero otros negocios de temporada han enfrentado problemas, debido a la falta de nieve para esquiar y otras actividades.

Los expertos indican que la nieve todavía podría llegar a Nueva York, pues en marzo han ocurrido algunas de las peores tormentas, aunque reconocen que es difícil predecir la formación de precipitaciones, debido a los cambios constantes, que permiten pronósticos de apenas unos días.