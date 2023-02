Chiquis Rivera le dedica un mensaje a Karol G y demuestra el ritmo que lleva en la sangre bailando ‘TQG’

La cantante Chiquis Rivera en diversas ocasiones ha manifestado que es una gran fanática del trabajo que realiza Karol G, y es que hace poco también aprovechó la oportunidad de asistir a uno de sus conciertos y al finalizar posaron juntas y la ‘Abeja Reina’ le terminó tocando la retaguardia a la colombiana.

El pasado viernes la intérprete de ‘X si volvemos’ realizó una fiesta para hacer oficial el lanzamiento de su álbum ‘Mañana será bonito’, evento al que asistieron diversas personalidades del mundo del entretenimiento y entre ellas algunos de los que colaboraron con el disco. Además, la hija de ‘La diva de la banda’ fue una de las invitadas y el domingo le compartió un mensaje.

“Y si… Mañana Será Bonito! 🌺 ☀️💚💘🦄 🧜‍♀️🌹🐝. 👑 @karolg you really do make the world a better place. TQM! Gracias por la invitación. Me la pase superrrrrrr chimba! 🥰🙌🏻”, escribió en Instagram.

Uno de los temas musicales más esperados de ‘Mañana será bonito’, sin duda, era el que grabó con Shakira, pues antes de ser estrenada se había mencionado que podría ser una canción donde ambas hablarían de sus exparejas, es decir, Gerard Piqué y Anuel AA. Además, los números han hablado por sí solos y Chiquis no perdió la oportunidad para que la grabaran bailando ‘TQG’.

“Tú te fuiste y yo me puse triple M… MÁS buena, MÁS dura, MÁS level!” -TQG ❤️‍🔥”, fue el texto que acompañó el audiovisual compartido en la red social de la camarita. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

“A la que no le guste esa canción es porque es o fue la otra”, “Soy yo o como que los movimientos no concuerdan con la canción”, “Chiquis te estás quedando muy muy flaquita. Dónde está tu big booty?”, “Qué linda se ve delgada, bendiciones”, “Se nota que todavía lo quiero, creía que agarrando novio pronto lo iba a olvidar”, “Fuera de ritmo”, “Cómo se puso tan delgada tan rápido? Pasa la receta”, “Flacas ya hay muchas, ya ni te pareces”, fueron algunos de los comentarios en el post.

