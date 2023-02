Toni Costa le responde a quienes lo critican y sus fans vieron algo “asqueroso” en sus dientes

El bailarín Toni Costa desde que inició su relación amorosa con Evelyn Beltrán se ha visto envuelto en infinidades de comentarios negativos. Sin embargo, nuevamente protagoniza una polémica tras defenderse de aquellos que de forma constante hablan mal de él y su novia.

“Por favor aquí estamos para cocinar, para pasarlo bien, para tener buena vibra. Dejen ya las estupideces ya por favor”, comenzó diciendo el español durante una transmisión en vivo a través de Instagram.

Costa aparentemente se habría molestado tras las constantes opiniones que se registran sobre su vida privada, al tiempo que aseguró que cuando una persona es feliz no se enfoca en lo que termina haciendo el resto. Sin embargo, destacó que aquellos que sí lo hacen deberían estudiarse tras considerar que son conductas poco sanas.

“¿Saben qué pasa con la gente que quiere jod*r? Que se le nota que está frustrada, que se le nota que no es feliz. Alguien feliz no hace ningún tipo de comentario fuera de lugar, no se pone a comentar cosas que tienen faltas de respeto. Si tú eres feliz y tienes amor en tu corazón no haces para nada, nada de eso y si lo estás haciendo analízate, piensa por qué lo haces. Tienes un problema, piénsalo. Hay que ser felices, hay que dejar a la gente que viva su vida y ya está, al fin y al cabo es la vida del otro, no hay que meterse”, continuó diciendo el instructor de zumba.

La expareja de Adamari López quiso aclarar una situación, aunque terminó siendo criticado por los internautas tras haber hablado sin lavarse su dentadura. Además, varios de ellos explicaron que lo recomendable es cepillarse antes de dialogar en público y así evitar estas situaciones que terminan causando incomodidad en otros.

“Cómo que es un hombre educado? Si habla con la boca llena”, “Lávate los dientes antes de grabar, se vio asqueroso”, “Empecemos por no hablar con la boca llena porque se ven los residuos hasta el alma”, “Dios mío, que ganas de lo sigan jodie**o con ese cilantro”, “Por qué no deja de comer y luego sube sus videos?”, “Este hombre si está bien tierruo con esa comida en los dientes”, “Tiene dinero para derrochar en la mala madre y no compra un cepillo para lavarse los dientes”, “Límpiate los dientes primero, parece que comiste basura”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

