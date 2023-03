Karol G habla de su vida amorosa y asegura que ya hay alguien que la hace “realmente feliz”

La colombiana Karol G desde que finalizó su relación amorosa con Anuel AA no se le ha vuelto a ver con otra persona. Sin embargo, desde hace algunos meses se ha visto envuelta en una nueva ola de rumores por presuntamente estar vinculada de manera sentimental con Feid, y es que los seguidores de la red social de la camarita han estado atentos a cada detalle y aparentemente habrían pistas que apuntan a un romance.

‘La Bichota’ desde el truene que tuvo con el puertorriqueño llegó a pensar que sería casi imposible volver a rehacer su vida con otro hombre. Por ello, se siguió enfocando en su carrera artística para seguirle dando momentos alegres a sus fanáticos que desde hace muchos años no han parado de demostrarle su apoyo.

La intérprete de ‘X si volvemos’ recientemente ofreció una entrevista a John Pareles del New York Times y fue en esta oportunidad cuando tomó la determinación de aceptar que hay otra persona en su vida después de tanto tiempo. Además, explicó que de verdad la está haciendo “realmente feliz”.

“Yo pensaba que no me iba a volver a enamorar. No voy a volver a intentar construir mi vida personal con nadie, pero la vida me acaba de traer alguien que me está haciendo sentir realmente feliz de nuevo, así que he querido compartir momentos con alguien nuevamente”, añadió durante la conversación al mencionado medio de comunicación.

Feid asistió al lanzamiento de ‘Mañana será bonito’

El pasado viernes 24 de febrero fue el estreno del nuevo álbum de Karol G y que lleva por nombre ‘Mañana será bonito’. Además, a través de las redes sociales se fueron filtrando algunos videos e imágenes de una fiesta que decidió hacer para celebrar este nuevo paso, y es que estuvo rodeada de seres queridos y colegas en Miami.

Algunas de las personalidades del mundo del entretenimiento que asistieron el viernes fueron: Natti Natasha, Chiquis Rivera, Tini Stoessel, Baby Gyal y Feid que al final terminó llamando mucho la atención, no solamente por su asistencia, también por los lentes que la colombiana tenía puestos.

La intérprete de ‘Gafitas’ causó gran impresión en sus fanáticos tras aparecer con ese look en su fiesta, mientras que él en sus historias de la red social de la camarita compartió el tema musical relacionado con los lentes, al tiempo que mencionó que es uno de sus temas favoritos.

