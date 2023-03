Ninel Conde es atacada y dicen que parece “Transformers” tras ver una foto del pasado y otra actual

La mexicana Ninel Conde en la red social de la camarita constantemente le gusta compartir contenido audiovisual para que sus más de cinco millones de seguidores se sientan mucho más cerca de ella. A sus 46 años ha demostrado que le encanta mantenerse haciendo ejercicios para poder cuidar su esbelta y tonificada figura.

Sin embargo, el pasado lunes la también cantante publicó una foto donde se aprecia que tiene una pose sensual, al tiempo que luce un conjunto azul que le permite a sus seguidores de Instagram poder apreciar de mejor forma su cuerpo.

Tras la imagen que subió se ha vuelto viral en las diversas plataformas y es que muchos han coincidido con que se ve muy diferente a lo que muchos recuerdan de ella. En la publicación original se vio en la obligación de desactivar los comentarios, aunque la cuenta en Instagram de ‘La Lengua Te Ve’ compartió un collage donde se aprecia el “ahora” y “antes”, hecho que hizo a los internautas expresarse.

Los usuarios de la red social de la camarita han compartido su opinión tras mostrarse en desacuerdo por la actual apariencia física de la actriz, y es que en la comparación que realizaron se notan los cambios que Ninel ha decidido hacerse para verse más joven. Sin embargo, muchas de las expresiones se tornaron un poco ofensivas.

“Antes era más linda”, “Antes, ahora parece trasvesti”, “Me van a disculpar pero parece Transformers”, “Qué les pasa a estas mujeres que se están haciendo todos esos procedimientos y se están dañando la cara. Dejen de vivir de apariencias”, “Cada quien con sus gustos, déjenla en paz y si no les agrada no escriban”, “Esos labios están desfigurado, antes estaba más bella y sexy”, “Qué pasó aquí?”, “Se veía mejor antes, más natural y no tan reconstruida. Lo que hacen las inseguridades”, “Es otra mujer, diferente y menos agraciada”, “Es en serio? No manchen, que chinga le metieron”, “Ahorita se ríe y creo que los dientes no se notan”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

