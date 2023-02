Ninel Conde comparte una foto y le dicen: “Esa cara se la han desfigurado”

La mexicana Ninel Conde tiene 46 años y con el transcurrir del tiempo no ha perdido la oportunidad de realizarse algunos retoques estéticos para lucir mucho mejor y también aparentar menos edad de la que tiene. A su vez, muchos de sus fanáticos la recuerdan desde sus inicios y para varios de ellos ha cambiado un poco tras las cosas que ha decidido hacerse.

La cantante y actriz le gusta compartir contenido audiovisual con sus seguidores de la red social de la camarita. Por ello, constantemente sube parte de lo que hace, así como las rutinas de ejercicios para mantener su figura. Sin embargo, su más reciente publicación no resultó ser muy positiva.

La publicación original en la cuenta de Instagram de la cantante tiene la opción de comentarios desactivados, pues aparentemente parece no haberle gustado la cantidad de opiniones negativas que se han presentado tras su apariencia que ha sido muy criticada.

Sin embargo, la cuenta de ‘La Mesa Caliente’ compartió la foto y los internautas no dudaron ni un segundo en manifestar sus impresiones sobre el rostro de la intérprete del personaje de ‘Alma Rey’, y es que varios explicaron que su boca se ve un poco grande.

Los usuarios de la red social de la camarita le recomendaron que no se siga realizando retoques en el rostro, debido a que para algunos ella termina convirtiéndose en una persona irreconocible, mientras que también han dicho que la han “desfigurado”.

“No se parece a ella, no sé si es el filtro o los arreglos”, “Buen cuerpo y cara de arrepentimiento”, “Ella muy bonita al natural pero las mil cirugías la han desfigurado, totalmente diferente a lo que era antes”, “Esa cara se la han desfigurado”, “Que por favor se deje la cara ya quieta de tanto arreglo y botox ya no se parece”, “Bueno de verdad que esta mujer ya no se parece a Ninal”, “A ese cuerpo le cambiaron la cara”, “Lastima que no pueda hacerle ejercicio a la cara porque ya se está viendo rarita de tantos retoques”, “Santo Dios ya no es su cara, es una máscara”, “¿Qué le pasó en la cara?”, “Sus logros en la cara están fatales”, “Que grande esos labios”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Te puede interesar:

· Ninel Conde vivió un complicado momento para fotografiarse junto a Maluma y Marc Anthony

· Ninel Conde presume su retaguardia con un leggins tras mostrar su rutina de glúteos

· Ninel Conde desde un yate presume su tonificado abdomen y agradece las oportunidades de la vida