La Casa de los Famosos: Carlos Adyan se enfrenta a Liliana Rodríguez por Madison Anderson

Para muchos televidentes Madison Anderson debe ganar La Casa de los Famosos, tanto Juan Rivera como Rey Grupero y la mismísima Nicole Chávez la están apoyando. Sin embargo, parece que hay alguien que no cree ni confía en la puertorriqueña y esa es Liliana Rodríguez, una de las primeras eliminadas de la competencia.

En una entrevistas reciente con Hoy Día, la hija de “El Puma” aseguró que Madison era pro bullying, debido a su amistad con Rey Grupero. La venezolana prácticamente aplicó el viejo refrán que dice: “Dime con quién andas y te diré quién eres”. Sin embargo, todas las personas que ven el 24/7 saben que Madison nunca celebró las “maldades” de su amigo el Rey, al contrario, era de las pocas que de frente lo aconsejaba y lo obligaba a ser bueno.

Las palabras de Liliana por consiguiente, no encontraron apoyo ni en Adamari López, Verónica Bastos ni muchos menos en Carlos Adyan, conductor de En Casa con Telemundo. Éste fue muy claro con Liliana al decirle: “Ay Liliana volvemos a lo mismo, ahí todos ustedes permitieron el bully. Mira, mi amiga es Verónica y no por eso significa que yo soy chismoso. Vivir en un garage no me hace auto”. Las palabras del comunicador han arrasado y el apoyo a Madison se ha intensificado.

La amistad de Madison y Rey

Madison y Rey se convirtieron en algo así como “La Bella y la Bestia” de La Casa de los Famosos. Su amistad los hizo jugar todo el tiempo. Tenían también pláticas intensas y reflexiones que dejaban al mexicano con deseos de jugar limpios. En muchas ocasiones vimos como Madison era algo así como el “polo tierra” de Rey Grupero.

Los fans de éste se reían tanto como Madison con las ocurrencias del famoso creador de contenido, como muestra el siguiente video: View this post on Instagram A post shared by Rey Grupero Extremo Oficial (@reygruperomx)

Para algunos la salida de Rey Grupero se dio demasiado pronto, afirman que de todos los habitantes éste era el que más contenido propuso dentro del juego. Su ventaja o desventaja versus el resto de habitantes es que dejó todas las caretas fuera. View this post on Instagram A post shared by Rey Grupero Extremo Oficial (@reygruperomx)

