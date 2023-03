La Casa de los Famosos: Paty Navidad revela la estrategia del cuarto agua para las nominaciones

Paty Navidad con o sin querer le reveló al cuarto “Tierra” la estrategia de los habitantes de “Agua” a la hora de nominar. Durante semanas las dinámicas para elegir al líder de la casa han sido ganadas por habitantes del cuarto Tierra: Rey Grupero, Aylín Mujica y Osmel Sousa han sido líderes y todos son de dicha habitación, razón por la cual los de Agua han estado nominando a las dos personas más cercanas a éste y han podido así meter al SUM a más habitantes del cuarto contrario.

Tierra al día de hoy ha perdido como habitantes a: Nicole Chávez, Osmariel Villalobos, Aleyda Núñez y Rey Grupero, todos llegaron al SUM por nominación y fueron expulsados por decisión del público. Mientras que Agua se ha quedado sin: Juan Rivera, Aristeo Cásarez y Monique, pero estos tres han salido de La Casa de los Famosos por decisión propia y no por nominación.

El otro problema que han tenido los del cuarto Tierra es que aún cuando nominan a habitantes del cuarto Agua siempre terminan salvando a uno de sus habitantes, esto se los hizo ver el mismo José, quien fue salvado por Rey Grupero, siendo ambos del cuarto contrario.

Esta situación también pasó cuando Aylín y Osmel salvaron a Samira y no a Rey, dejando que dos de su cuarto fueran a eliminación, cuando podían haber dejado a Samira y a José en la canasta, con Diego Soldano. La decisión de Aylín y Osmel permitió que un integrante de Tierra saliera de la casa, otra vez.

A la fecha los famosos de agua han sido más astutos que los de tierra, razón por la cual hoy por hoy son mayoría en la casa. También es verdad que los del cuarto tierra se han estado nominando entre sí, ya que Aleida y La Materialista le dieron votos a Osmariel Villalobos, logrando que ésta entrara a la canasta y saliera eliminada por el público, el mismo cuento se narra con la salida de Aleida y la nominación de Madison.

Pero hoy la historia dentro de La Casa de los Famosos podría cambiar, porque el nuevo líder es Raúl García, el plan ahora de Tierra, que parecer al fín haber entendido el plan que proponían Nicki y Rey, es meter en su lista de nominados a puros habitantes de agua. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@realitylcdlf)

Podría pasar entonces que hoy por la noche tengamos como nominados a: Dania Méndez, Arturo Carmona, Samira y algún otro del cuarto Tierra. Posiblemente, aún cuando Aylín Mujica caiga en la tanda, Arturo sería el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos el próximo lunes.

