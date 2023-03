Alfredo Adame apoya a Erik Rubín por separarse de Andrea Legarreta, a quien tacha de ser un “cáncer”

Es bien sabido que entre Alfredo Adame y Andrea Legarreta no existe una buena relación y es por eso que, a diferencia de otras personalidades del medio, él celebra que la conductora y Erik Rubin hayan anunciado el fin de su matrimonio.

En un encuentro con la prensa, el actor aseguró que lo mejor que le pudo haber pasado al ex Timbiriche fue anunciar su separación de la presentadora de «Hoy» después de más de dos décadas juntos y se refirió a ella con un sobrenombre muy peculiar.

“Erik Rubin es un tipo al que le tengo mucho aprecio, es una persona muy talentosa y con muy buena vibra, la otra señora no me interesa en lo más mínimo. No me conmueve lo que sucedió y a Erik lo felicito por deshacerse de ese cáncer. Muy bien hecho“, dijo Alfredo.

Asimismo, el histrión aseguró que le desea lo peor a Andrea y que espera que el día que se muera arda en el infierno con leña verde. Ante estas declaraciones que ya se hicieron virales en redes sociales, miles de internautas cuestionan su salud mental.

Lee más de Andrea Legarreta aquí:

Apio Quijano se ausenta de redes sociales tras polémica con Andrea Legarreta y Erik Rubín

Federica Quijano defiende a su hermano Apio de los chismes que lo relacionan con el ex de Andrea Legarreta

Antes de anunciar su separación, Andrea Legarreta y Erik Rubín encendieron una vela: “nos abrazamos y lloramos mucho”