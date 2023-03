La Casa de los Famosos 3: Juan Rivera arremete contra Arturo Carmona por decir que Jenni Rivera le coqueteó

Para Juan Rivera habían tres cosas intocables dentro de La Casa de los Famosos y siempre lo dejó bien claro. Ahora que el cantante y productor musical está fuera del reality ha podido compartir en las galas semanales y ahí pudieron ver una conversación que Arturo Carmona sostuvo con Samira Jalil, la cual no fue del agrado de Juan.

Para el hermano de Lupillo Rivera saber qué había dicho Carmona cesario y cuando se enteró que era sobre Jenni Rivera, éste le recordó al show y al público que para él Jenni, su esposa y sus hijos son intocables.

Arturo le contó a Samira cómo fue su primer encuentro con Jenni Rivera y según éste fue cuando le tocó conducir una entrega de premios, hace ya varios años. En dicha conversación Carmona expresó lo siguiente: “Jenni iba a conducir unos Premios de la Radio y yo también. Entonces cuando yo termino mi participación y salgo, ahí conocí a Jenni; me agarra y me dice: ‘¿Sabes qué es lo único que le envidio a tu ex esposa -Alicia Villareal-? Su exesposo… Tú eres lo único que le envidio a tu ex esposa”.

Para muchas la anécdota de Arturo Carmona no es censurable, pero para Juan, hermano de Jenni, esto fue una falta de respeto. Telemundo Shows recogió la declaración de Juan Rivera que nosotros citamos a continuación:

Yo le brindé todo el respeto a todos mis colegas, a todos mis compañeros, en especial a Arturo”, expresó Juan Rivera sobre las palabras de Arturo Carmona en relación a Jenni Rivera.

El tío de Chiquis Rivera también agregó “El decir o insinuar que mi hermana tenía una atracción hacia él, porque es lo que entendí yo, se me hace una falta de respeto a mi hermana, que, aunque haya sido cierto o no, como ella no está aquí para avalar o desmentir esto pues no se me hace un comentario bien hecho”.

Lee más de La Casa de Los Famosos aquí:

La Casa de los Famosos: Paty Navidad revela la estrategia del cuarto agua para las nominaciones

La Casa de los Famosos: Carlos Adyan se enfrenta a Liliana Rodríguez por Madison Anderson

Paty Navidad revela que ni ropa interior llevó a La Casa de los Famosos: su meta es bajar de peso