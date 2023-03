Belinda sorprende al presumir su plano y definido abdomen

El plano y definido abdomen de Belinda ha causado sensación en las redes sociales. La cantante mexicana presumió lo plano de su vientre al publicar unas fotografías en las que posa frente al espejo con un top corto.

La intérprete de ‘Luz sin gravedad’ deslumbró con su abdomen ‘de acero’ y se nota que hay mucho ejercicio de por medio y una alimentación que ayuda a que su ‘pancita’ esté lo más plana y definida posible.

Con estas fotos Belinda señaló: “Hola Marzo apenas empiezas y ya me estás j%#^*”. Ante esto, fueron miles los comentarios de apoyo que le llegaron a la ex novia de Christian Nodal, asegurando que ella puede con eso y más y que nunca le faltará el apoyo de sus más fieles seguidores en ningún momento.

Comparaciones con Cazzu

Hace pocos días Cazzu, la novia del ex de Belinda, llegó a la ciudad de México para reencontrarse con su amor. La intérprete argentina, desde el mismo aeropuerto, recibió preguntas acerca de las comparaciones con ‘la princesa del pop latino’ y tan solo habló maravillas sobre su carrera.

“Ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y mucho más grande que la mía. Y la verdad yo crecí escuchando su música, le tengo muchísimo respeto. La gente puede pensar y decir muchas cosas pero yo valoro mucho su arte y le tengo muchísimo respeto… No sé qué me comparan, no sé, me imagino que a la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada con ella o tal vez no estoy tan atenta”, dijo sobre Belinda.

La actual novia de Christian Nodal recibió elogios en redes sociales por la manera en la que se refirió a la ex prometida de su amorcito. Le dijeron que es una mujer muy madura por hablar de esa manera sobre Belinda.

