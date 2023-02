Marc Anthony y Maluma anunciaron nueva colaboración musical y ofrecieron un adelanto

El salsero Marc Anthony vuelve a ser tendencia y no precisamente por su matrimonio con la modelo Nadia Ferreira. En esta oportunidad se trata de un video que compartió en Instagram donde sale acompañado de Maluma, fue de esa manera como ambos decidieron anunciarles a su fanaticada que a partir de este miércoles podrán disfrutar de nueva música.

“MLM +MA = ‘LA FÓRMULA’!!! Ahora sí… Llegó Don Juan. Mañana 6 pm Colombia“, fue el mensaje que acompañó el video donde ambos cantantes salen bastante entusiasmados al ritmo del sencillo que desde este 1 de febrero estarán disfrutando.

Los comentarios en la mencionada publicación no se hicieron esperar, debido a que los fanáticos se pronunciaron al ver el audiovisual que colgaron en su perfil de la red social de la camarita. Además, muchos de ellos resaltaron que extrañaban escuchar al colombiano, pues se mantuvo ausente durante algún tiempo, pero, para la fortuna de muchos la espera culminó.

Varios internautas se tomaron el tiempo para felicitarlos por esta colaboración que mantiene a más de uno contento, y es que algunos usuarios de la aplicación expresaron que las lágrimas estaban corriendo por sus rostros y ya no podían seguir esperando para oír este sencillo.

“Joyita esas acariciadas de peli”, “Videos con olor”, “Esta si es LA FÓRMULA”, “Duro Juancho”, “Ya no puedo esperar que salga el temazo, te amo Juan Luis”, “Tremendo dúo”, “Estoy llorando”, “No me digas que lo que yo tanto esperé será? Un álbum de salsa”, “Ya quiero escucharla”, “Por fin, se te echaba de menos”, “Otro logro más para Colombia”, “Brutal Don Juan”, “Te extrañé tanto vida mía”, “Estoy llorando porque regresaste”, “Ya se extrañaba esa carita”, “Papi Juan y Marc Anthony, qué junte”, “Ay mijo, cómo te habías tardado en aparecer?”, “La fórmula del perico, par de arañados”, “Por fin, qué larguita se me ha hecho la espera”, “Te amo, te extrañé tanto”, “Mar Anthony qué fregado se ve, no fue su mejor ángulo”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

