“Lo que ha pasado fue poco profesional”: DT del Manchester United tras ser humillados por el Liverpool

El entrenador del Manchester United, Erik ten Hag, criticó fuertemente la actitud de su equipo en la derrota por goleada 7-0 frente al Liverpool, calificando de “poco profesional” la poca oposición que tuvieron sus jugadores ante el ataque de sus rivales cuyos delanteros marcaron dobletes cada uno.

“Creo que jugamos una primera parte decente, cometimos un error justo antes del descanso y en la segunda parte desaparecimos. No estuvimos a nuestro nivel, no jugamos como un equipo y ha sido poco profesional. Sí, estoy enfadado“, expresó Ten Hag a ‘Sky Sports’.

El neerlandés indicó que lo que se vio hoy no es nada parecido a lo que ha hecho su plantilla en los últimos meses donde han logrado derrotar a equipos como el Manchester City, Arsenal y el propio FC Barcelona, al que eliminaron de la Europa League.

“Estoy sorprendido porque, por lo que he visto en los últimos meses y semanas, este equipo es resiliente y tiene una actitud ganadora. En la segunda mitad no hemos tenido nada de eso. No hemos seguido nuestro plan y no hemos hecho nuestro trabajo”, puntualizó.

Por último, el extécnico del Ajax, precisó que sus jugadores tendrán que mejorar muchas cosas si quieren recuperar el rumbo ganador, ese que los ha llevado a ubicarse en el tercer lugar de la Premier League, consiguiendo de momoento un cupo directo a la próxima edición de la Champions League.

“Hemos visto en el pasado que podemos recuperarnos. Después de lo que nos pasó contra el Brentford, contra el Manchester City… Esto ha sido un paso atrás y no es aceptable. Es un toque de realidad y tenemos que aprender de ello“, sentenció.

Esta juego entró en la historia como la máxima goleada que se ha registrado en el Clásico del fútbol inglés (7-0). Asimismo, el Manchester United igualó la peor derroto de su historia.

