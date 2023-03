República Dominicana anuncia el reemplazo de Vladimir Guerrero Jr. para el Clásico Mundial de Béisbol

🚨Jeimer Candelario se une al equipo dominicano rumbo al @WBCBaseball 2023, en sustitución de Vladimir Guerrero Jr., informa el gerente general, Nelson Cruz.



🚨Jeimer Candelario joins the Dominican team heading to the #WBC2023, replacing Vlad Guerrero Jr., reports Nelson Cruz. pic.twitter.com/Tf6um0IhHe