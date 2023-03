NYPD publica imágenes de sospechoso que abusó sexualmente a mujer en hueco de escaleras de un edificio en Manhattan

Una joven de 21 años fue perseguida hasta un edificio de apartamentos de Manhattan por un sujeto que posteriormente abusó de ella en el hueco de una escalera, reveló la policía de Nueva York el domingo.

La víctima fue acorralada en el ascensor del edificio que se encuentra ubicado en West End Avenue y W. 65th por el criminal, quien habría amenazado con matarla, a la 1:20 de la madrugada del sábado, informaron las autoridades.

El sospechoso después la obligó a salir del ascensor para que se dirigiera debajo de una escalera, donde la violó y luego la obligó a salir antes de huir del lugar, dijeron los funcionarios.

Los paramédicos llevaron a la mujer no identificada a un hospital cercano para ser evaluada y recibir tratamiento.

El Departamento de Policía de Nueva York divulgaron imágenes de vigilancia de delincuente sexual, incluyendo un video donde se puede observar que se quita su chaqueta bajo una lluvia torrencial, lanzándola sobre una cerca y alejandose del lugar de los hechos.

🚨WANTED FOR RAPE: Have you seen this person? On 3/4/23 at 1:20 AM, in a building in the vicinity of West End Ave & W. 65 St in Manhattan, the suspect followed & raped a 21-year-old woman in the stairwell. Have any info? DM @NYPDTips, or call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/lm7ckMT6bS — NYPD NEWS (@NYPDnews) March 6, 2023

Los oficiales lo describieron como un hombre de unos 30 años, con 5 pies 8 pulgadas de estatura y 150 libras. Tenía puesta una chaqueta negra, una sudadera de color gris y un pantalón negro. WANTED for a Rape in the vicinity of West End Ave and West 65th St. #Manhattan @NYPD20pct on 3/4/23 @ 1:20 AM a male followed the victim into an elevator and then forced her out of the elevator and into a stairwell where he raped her Reward up to $3500 Call 1-800-577-TIPS pic.twitter.com/4VMxCfgkVs— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) March 5, 2023

Las autoridades neoyorquinas solicitan a cualquier persona que tenga información sobre este hecho que se comunique a Crime Stoppers al (800)577-TIPS. Todas las llamadas se mantendrán anonimas.

