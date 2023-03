Día Internacional de la Mujer: ¿por qué no debes felicitar a las mujeres en este 8 de marzo?

Este miércoles 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que según los colectivos femeninos, no es un festejo ni una fecha para celebrar o para llenar de halagos, regalos o detalles a las mujeres, ya que detrás de este día hay algo mucho más profundo y trascendental.

Justamente, el Día Internacional de la Mujer tiene como finalidad recordar a toda la sociedad la importancia de la lucha que han orquestado distintas mujeres de todo el mundo, desde hace ya muchos años, buscando la igualdad de derechos así como la equidad.

Y también tenemos la otra cara de la moneda, ya que el también denominado 8M tiene como objetivo resaltar y recordar los logros y los hitos históricos que han concretados varias mujeres, marcando así también el destino de la humanidad.

¿Por qué en el Día Internacional de la Mujer no se debe felicitar a las mujeres?

Los movimientos feministas aseguran que el Día Internacional de la Mujer no es una razón de celebración, ni festejo, pues lo que enmarca dicha conmemoración es la lucha de las mujeres por la igualdad frente a los hombres, los señalamientos de abuso y violencia de las que son víctimas, el reclamo de justicia; y el reconocimiento de sus derechos particulares.

Por tal razón, las felicitaciones no son bien recibidas por muchas mujeres, pues consideran que no hay fundamento para una celebración y sí mucho trabajo para reconocer política, social, económica y jurídicamente su condición.

Además, en este día se busca resaltar la falta de libertades, equidad y derechos, así como los problemas que aún faltan por resolver.

¿Qué no hacer el Día Internacional de la Mujer?

* No enviar felicitaciones ni regalar flores a las mujeres.

* No minimizar los logros femeninos; cada quien lucha desde su trinchera.

* No minimizar los movimientos de aquellas mujeres que salen a marcar a las calles, alzando la voz por las injusticias y los actos de violencia en contra del género femenino.

¿Qué sí hacer en el Día Internacional de la Mujer?

* Puedes ayudar a difundir iniciativas que pretenden visibilizar las distintas problemáticas que enfrentan las mujeres a diario.

* Informarte y ayudar a que otros entiendan por qué es importante esta fecha.

* Explicar adecuadamente la verdadera causa del 8M.

* Reflexionar sobre la desigualdad y los distintos tipos de violencia que rodean a la mujer.

* Respetar los espacios de manifestación destinados para este día.

