“Las mujeres pertenecen a la cocina”: El polémico tuit de Burger King en el Día Internacional de la Mujer

Por ahí se dice que “no hagas cosas buenas que parezcan malas”, y eso justamente le sucedió a Burger King en Reino Unido, ya que los encargados de llevar las redes sociales de esta famosa cadena de fast food publicaron un tuit un tanto desafortunado justamente en el marco del Día Internacional de la Mujer.

En su cuenta de Twitter de aquel país, Burger King publicó el mensaje “Las mujeres pertenecen a la cocina”, el cual formaba parte de un hilo respecto a un anuncio de un programa en el que la empresa participa para impulsar el aumento en el número de cocineras en puestos directivos.

Burger King had intended to turn a sexist trope on its head through a new campaign supporting female chefs, but the reaction to the brand’s provocative campaign for #IWD has been mixed, to say the least. https://t.co/ILWCjE3bET

— Adweek (@Adweek) March 8, 2021