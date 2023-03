Arturo Carmona es el líder de la semana en ‘La Casa de los Famosos’: Dania Méndez lo acompaña en la suite

Arturo Carmona se quedó con el liderato de ‘La Casa de los Famosos’ esta semana y las redes sociales se encendieron tras conocerse que él decidió invitar a Dania Mendez a la prestigiosa suite.

Los internautas rápidamente dejaron sus mensajes en la publicación de Telemundo Realities, pues no están nada de acuerdo con la situación del liderato y de la acompañante a la habitación:

“Ay no, Dania. Ella dijo que quería espacio, ahora resulta que si sube con Arturo, luego que no se queje de celos de Arturo”, “Rating es que Dania diga no subo a la suite”, “Como protesta nadie vea las galas esta semana”, “Sigo sin entender el por qué aceptó Dania”, “Dania te apoyaba pero a partir de hoy no más, luego no te andes quejando”, “Y lo más peor que Dania hizo fue aceptar” y “Arturo pudo haber subido a Pepe !! Pero bueno, le gano más el gusto” son parte de esos mensajes que dejaron los televidentes.

A Arturo Carmona le gusta Dania Mendez, pero a ella no le encanta el actor de telenovelas y los fanáticos de este último fueron hasta las cercanías de ‘La Casa de los Famosos’ para gritarle mensajes sobre la mexicana.

“Arturo deja los celos, Dania no te quiere para nada serio”, gritaron las personas que apoyan al actor, pero que no están de acuerdo con su gusto por Mendez. Incluso afirman que ella no ha sido del todo clara con el actor y por eso siguen encendidas las ganas de Carmona de conquistarla mientras conviven día a día dentro de este reality show.

¿Qué sucederá mientras ambos estén en la tan anhelada suite? ¿La cercanía los alejará o los unirá un poco más?

