Carmen Villalobos está feliz por volver a Telemundo desde el próximo lunes con ‘Top Chef VIP’

La actriz Carmen Villalobos será la encargada de conducir una vez más ‘Top Chef VIP‘, y es que desde el próximo lunes 13 de marzo la audiencia de Telemundo podrá disfrutar del arte culinario de la mano de diferentes famosos. Por ello, la colombiana aseguró estar llena de “felicidad” tras la cuenta regresiva en la que están.

“Desde este lunes podrás acompañar a nuestra #CarmenVillalobos en su rol como conductora 🤩 #TopChefVip 👉 por primera vez en Telemundo Internacional 📺 ¡Te esperamos!”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

“Ay que felicidad saber que van a poder disfrutar de esta maravillosa temporada“, respondió la colombiana en la publicación.

A su vez, los internautas se tomaron algunos segundos para manifestar su emoción al saber que la novia de Frederik Oldenburg será la encargada de volver a conducir este reality show que está integrado por participantes famosos. Además, otros expresaron que desean con ansias que llegue el próximo lunes para verla en pantalla.

“Eligieron a la mejor”, “Qué dicha volver a ver Top Chef VIP y a nuestra querida Carmen Villalobos, y a los jueces y que se acabe la casa de los famosos que es el programa más malo de Telemundo”, “Me fascina”, “Qué malo que en Venezuela no se puede ver”, “Ya la quiero ver”, “Hermosa que es esta mujer”, “No me lo pierdo por nada del mundo”, “Y quiénes son los participantes? O no hay?”, “Maravilloso, ya quiero que llegue el día”, “Ya quiero que sea lunes”, “Qué alegría, ya era hora”, “Mucho éxito y mis mejores deseos bellísima mujer”, “Qué felicidad tengo al saber que otra vez será Carmen Villalobos la conductora de Top Chef VIP, lo pedí y se me dio”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Participantes de la segunda temporada

· Arturo Peniche: cantante y actor mexicano.

· Laura Zapata: actriz mexicana.

· Marisol Terrazas: cantante.

· Gabriela Spanic: actriz venezolana.

· Germán Montero: ganador de ‘Masterchef Celebrity’ 2021.

· Eduardo Barquín: actor e influencer.

· Juan Pablo Gil: actor mexicano.

· Lorena de la Garza: comediante mexicana.

· Helen Ochoa: cantante.

· Tony Balardi: actor y comediante.

· Serrath: actriz.

· José Gums: deportista.

· Gilberto Gless: imitador.

· Jesús Moré: actor mexicano.

· Regina Orozco: actriz y cantante.

· Alana Lliteras: imitador.

· Jhonny Lozada: actor y cantante.

· Génesis Suero: ex Miss Estados Unidos.

· Sara Corrales: actriz.

