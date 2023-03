Marc Anthony preocupa a sus fanáticos tras las muecas que hace en sus conciertos

El cantante Marc Anthony se encuentra muy agradecido por todo lo que le ha tocado transitar durante su gira ‘Viviendo Tour‘, y es que en esta ocasión vuelve a ocupar los titulares de la prensa, solamente que en esta oportunidad no tiene nada que ver con su esposa Nadia Ferreira.

A través de las redes sociales el salsero y la paraguaya han estado mostrando en las historias de Instagram que se encuentran de viaje visitando diversos países para cumplir con la agenda que tiene el intérprete de ‘Vivir mi vida’, aunque aparentemente tuvo algunos gestos que generan preocupación en sus fanáticos.

El esposo de Ferreira supuestamente habría estado realizando varias muecas durante los conciertos que realiza, hecho que habría ocasionado que el público se angustiara por lo que estaban viendo. Sin embargo, no sería la primera vez que el cantante se viraliza en las redes sociales por el mismo motivo.

“Se ve muy mal, las drogas destruyen”, “Mucho perico”, “Otra vez”, “Es que se le pegaron las muecas de Héctor Lavoe cuando grabó la película”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Marc Anthony anteriormente ha presentado estos movimientos

A finales de diciembre de 2021 el puertorriqueño dejó a más de uno perplejo, debido a que sus seguidores manifestaron que se veía extremadamente delgado. Sin embargo, no fue lo único que llamó la atención porque mientras se encontraba interpretando ‘Parecen viernes’ y él comenzó a realizar unos movimientos un poco extraños especialmente en la mandíbula. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

“Pobre hombre, tanto dinero y ya no saben donde ponerlo”, “Qué demacrado si es dependiente de drogas lastimosamente está acabado, tan linda voz”, “Acuérdense que es el propio Héctor Lavoe en todos los aspectos”, “Pues es sabido que es consumidor nato”, “Anda desvelado, eso es normal”, “Ese es un pericaso seguro, estaba que se lo llevaba el diablo”, “Desde que hizo la película de Héctor Lavoe cayó en la misma maldición”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en aquel entonces.

