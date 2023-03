El 24/7 estalla: los de fans de La Casa de los Famosos quieren proteger a Madison de Dania y Paty

Los fans de Madison Anderson están activados y listos para presentar batalla en La Casa de los Famosos. La puertorriqueña no está sola y con tal de protegerla grupos de fans de otros famosos se están uniendo para favorecerla. Los teams de Rey Grupero, Juan Rivera y Nicole Chávez están mostrando un fuerte unido anunciando desde ya su intención de protección con votos a favor de la bella modelo, ya que por las conversaciones que han sostenido los habitantes del cuarto “Agua” se entiende que todos irán por Madison.

Hasta el mismo Osmel Sousa lo dejó claro en su espacio de “La Juguetería de Osmel”, cuando aseveró que después de todo lo que ha podido observar al momento, él tiene claro que en la casa quieren sacar a Madison, pero ojo que sus fans no lo van a permitir.

Hoy es noche de nominación y en el 24/7 todos tienen claro que mandarán a Madison Anderson a “la canasta”. Pero éstos no lo quieren permitir, razón por la cual ya han empezado a anunciar el complot que según ellos se está cocinando en el cuarto “Agua”. La misma Paty Navidad en conversación con José Rodríguez trató de hablar en clave anunciando posibles nominaciones. La plática en sí no se entendió del todo, y “La Jefa” no ha hecho ningún anuncio en el que avise una posible sanción, así que es posible que nada suceda y Madison caiga nominada esta semana.

El juego de Madison Anderson

La puertorriqueña se ha mantenido siempre alegre, dispuesta y atenta con sus compañeros de La Casa de los Famosos, sin embargo y por estrategia, dicen, los del cuarto “Agua” están pensando sacarla nominada sin más excusa que “el juego debe continuar”.

Sin embargo, estos que hacen uso de este discurso en contra de la modelo, no lo aceptan cuando ellos mismos salen nominados. La semana pasada la misma Dania Méndez se molestó cuando vio que su nombre salía mencionado en las nominaciones y se veía en el SUM.

Ahora que Arturo Carmona es el líder la joven tiene claro que su nombre puede volver a salir nominado, pero se muestra confiada en que éste la salvará y gana una semana más dentro del reality. Los fans esperan entonces que el cuarto “Tierra” por fin arme una buena estrategia y nominen en bloque sólo a habitantes de “Agua”, para que caigan mayoría de dicha habitación y minoría de “Tierra”.

El problema que el cuarto de Madison tiene es que ellos cuentan con dos personas que siempre se han mantenido “tirándole piedras” a la misma gente con la que cohabita, llámese Pepe Gámez y La Materialista. Si éstos dos nominan a Madison y a la misma Aylín Mujica, la brecha para que salga uno más de “Tierra” se extiende.

