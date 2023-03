LCDLF 3: Osmel Sousa defiende a Arturo Carmona y pide a Dania Méndez que no le siga dando alas

En La Casa de los Famosos 3 surgió el romance. Primero golpeó de lleno a Arturo Carmona, quien desde que decidió fijar toda su atención en Dania Méndez, parece no tener ojos para nadie más. Aún cuando lo hemos visto coquetear, “levemente”, con Samira Jalil y la misma Aylín Mujica. Luego el amor se posó en el corazón de Pepe Gámez y Aleida Núñez, pareja que se formó al último pero que ha ido afianzándose más y mejor en comparación a la de Dania y Carmona.

Sí, el romance de Arturo y la joven modelo no logró consolidarse y ahora sólo son amigos, al menos por parte de ella porque él está dispuesto a disuadirla tanto como pueda. Arturo Carmona quiere no sólo ser el novio de Dania Méndez, en una íntima conversación con Raúl García éste dijo que además quiere casarse con ella y tener al menos tres hijos.

Ella ha dicho que no siente nada por él, ni siquiera como hombre, pero una cosa es la que dice y otra la que hace, porque aunque ya no están juntos, por alguna razón ella siempre gravita hacía él. Los habitantes de la casa saben que ésta ya no está interesada, puesto que se los ha dicho ella misma de viva voz, por esta razón el “zar de la belleza” le ha pedido que no le siga dando alas.

Justo esto que señala Osmel Sousa es lo que las fans de Carmona le reclaman a la joven, que ésta no sea clara con él, así como lo ha sido con otros habitantes al negar atracción hacía él y una posible relación a futuro. Vale agregar que los celos y la posesividad de éste llevaron a la joven a sentirse no sólo agobiada sino también asfixiada.

Lo único que ahora nos queda claro, en cuanto al amor en La Casa de los Famosos 3, es que los únicos que de verdad parecen ir en serio son Aleida Núñez y Pepe Gámez. View this post on Instagram A post shared by ChismecitoChannel😻 (@chismecitochannel)

