Antonio Conte respondió a las críticas que le hizo Richarlison: “Tiene razón su temporada es una mie***”

Luego de la eliminación del Tottenham de la Champions League a manos del Milan, el delantero brasileño Richarlison explotó contra su entrenador Antonio Conte por no ponerlo a jugar y afirmó que la temporada ha sido una “mierda”.

A estas fuertes declaraciones del jugador el estratega italiano replicó, dejándolo muy mal al brasileño dando números y argumentando porque no pone a Richarlison en el once inicial del equipo.

“Dijo que la temporada fue una mierda y tiene razón. Su temporada no ha sido buena, tuvo lesiones. Jugó y marcó en la Champions, pero luego se fue al Mundial y se volvió a lesionar gravemente. No ha marcado ningún gol para nosotros. Creo que fue muy honesto al decir que su temporada no fue buena”, sostuvo Conte previo al duelo ante Nottingham Forest por la Premier League.

El técnico intentó suavizar la situación alegando que la crítica no fueron para él, aunque claramente Richarlison si hizo las declaraciones refiriéndose a Conte.

“Quiero jugar y no entendí las elecciones de Conte. Estaba en un momento muy positivo, había jugado bien contra West Ham y Chelsea, pero me volvió a poner en el banco. Antes del partido (ante Milan) me probó con los titulares y luego… al banco otra vez”, explicó el exjugador de Everton.

Richarlison en un partido con Tottenham / Getty Images

Richarlison llegó esta temporada al Tottenham desde Everton a cambio de $58 millones de dólares y aunque en el club de la ciudad de Liverpool tuvo buenas temporadas, en Londres no parece rendir igual, además las lesiones lo han limitado a jugar solo 7 partidos como titular y 660 minutos en 24 jornadas de Premier League, además no ha podido batir las redes con la camiseta de los Spurs esta campaña.

Leer también:

• “Esta temporada ha sido una m…”: Richarlison explotó contra el técnico del Tottenham por no ponerlo a jugar

• Messi sin Champions y sin contrato: ¿cuál será el futuro del argentino para la próxima temporada?

• Altas y bajas del FC Barcelona para el partido clave contra el Athletic de Bilbao: Pedri se queda afuera