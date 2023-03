Diego Soldano pide que el líder salve a una mujer en LCDLF 3, ya que a José lo han salvado dos veces

Diego Soldano es relativamente nuevo en La Casa de los Famosos, pero tiene claro que aparentemente, y a su parecer, en el reality hay muchas cosas que no están bien. Primero ya se dio cuenta que “Tierra” nomina tirando sus puntos de votación a la basura, mientras que “Agua” lo hace como bloque. Luego ha reflexionado, que según él, es una injusticia que hayan menos mujeres que hombres dentro de la casa. Por esta razón ahora quiere conversar con Arturo Carmona, el líder de la semana, para que hoy por la noche decida salvar a una mujer.

El argentino conversó con Osmel Sousa y Madison Anderson sobre el proceso de salvación de este viernes 10 de marzo. Entendió así que Madison y Aylín nunca han sido salvadas por el líder de la casa, mientras que José Rodríguez ha sido elegido en dos ocasiones para no ir al SUM, una vez por Rey Grupero y la segunda por Aristeo Cázares.

Para Soldano la decisión de Arturo Carmona debería de estar entre Madison y Aylín, dos mujeres a las que nunca, ningún líder, las ha querido salvar.

Osmel Sousa escuchó el razonamiento del actor argentino y estuvo de acuerdo, lo instó incluso para que hablara con Carmona del tema y sentenció que si éste no escuchaba consejo lo expondrían delante de las cámaras, dejando ver que éste no quiso favorecer a ninguna mujer dentro del reality, aún cuando éstas son minoría dentro de La Casa de los Famosos.

Soldano sabe que si José entra al SUM con él, pues él mismo podría verse fuera de la competencia, pero no por esto está dispuesto a callar. De alguna manera Diego está tratando de sacar la cara también por el cuarto “Tierra” y se ha tomado así la tarea de ayudar a sus compañeras, ya que sabe que dentro del cuarto no cuentan ni con La Materialista y de momento tampoco con Pepe Gámez.

Y ojo, Pepe no sabe que Yameiry, su ahora nueva amiga, nominó a Aleida para esta saliera eliminada de la casa, cosa que sucedió justo en la semana que ella la nominó por primera vez. Y si indicamos esto es porque el actor mexicano está molesto porque Aylín Mujica no salvó a su “morrita”, como él la llama de cariño, e incluso sospecha que la cubana la nominó, sin embargo la actriz de “Juego de Mentiras” nunca nominó a su amiga.

Aún cuando Madison agradece la intención de Diego Soldano, pero está preocupada porque sabe que Arturo no simpatiza con el actor y teme la reacción de Carmona ante las palabras de Diego, y es que aún cuando la propuesta del argentino es sumamente amistosa y busca nada más y nada menos que un poco de balance y equilibrio, también podemos ver la “trampa” y no por parte de Diego como tal, sino de la situación.

Porque si Arturo acepta la propuesta queda como un caballero, pero si por su decisión José a voto del público queda eliminado, también se expone a que Dania Méndez no lo perdone, ya que el colombiano, sabemos, es amigo de la mexicana. Sin embargo, también se le presenta a Carmona la oportunidad de mostrarse como un hombre independiente, que no necesita la aprobación de Dania para tomar decisiones.

Ahora, la segunda trampa en esta conversación los incluye a ambos, ya que cualquier respuesta mal dada por Arturo Carmona podría invalidar el proceso de salvación y entrarían, siempre, los cuatro nominados al SUM, lo cual de momento salvaría a los de “Tierra” ya que José de “Agua” va abajo en las votaciones, por ahora. View this post on Instagram A post shared by lcdlf3 vips (@lcdlf2_vip)

Lee más de La Casa de los Famosos aquí:

El 24/7 estalla: los de fans de La Casa de los Famosos quieren proteger a Madison de Dania y Paty

Paty Navidad y Dania Méndez se están desdibujando en La Casa de los Famosos 3

LCDLF 3: Osmel Sousa defiende a Arturo Carmona y pide a Dania Méndez que no le siga dando alas