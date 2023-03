Toni Costa apoya a Madison Anderson en La Casa de los Famosos 3

Madison Anderson se ha convertido en un estandarte para muchas personas. Su risa sincera, su carisma y su deseo de hacer las cosas bien la han mantenido de pie, firme y con una elegancia letal dentro de La Casa de los Famosos 3, y ahora a su team también se une “La Resistencia” de Toni Costa.

Pero vamos por partes, porque hay que contar qué esta pasado. Algunos dentro y fuera de la casa, por tratar de opacarla, han llegado a decir que la boricua habla mal de la gente y que se burla como los demás dentro de la casa del mal ajeno, cuando esto no es cierto.

Cuando ella se ríe no sólo explica que se está riendo de la actitud de Osmel Sousa o de la barbaridad que alguno de sus amigos se atreve a decir. Y en otras ocasiones hasta ella delante de la persona admite estarse riendo de ellos, para que se unan a la conversación, sin afán de ofender.

¡Sin razón la nominan! Paty Navidad y Dania Méndez, como muchos otros dentro de La Casa de los Famosos han dicho ya que nominan a Madison sin tener una razón para hacerlo. Y ahí mismo está la clave. La puertorriqueña cae en “la canasta” o en la “cesta de nominados” sin que hayan razones de peso para que esté ahí. Siempre dicen: “nada es personal”, “todo es estrategia”.

Muchos creen que la verdadera razón de las nominaciones hacía Madison están claras, saben que el público la favorece. A ido al SUM y ha regresado, igual que Pepe Gámez, igual que Diego Soldano, igual que José Rodríguez, igual que Aylín Mujica. Madison tiene público votando por ella, apoyándola. Madison también ha recibido porras por parte de los fans que llegan a gritarle mensajes bonitos con todo y música y los demás lo saben.

¿Le tienen miedo a Madison?

Diego Soldano dijo ayer que algunos habitantes tienen miedo de pisar el SUM, porque en efecto no saben cómo están siendo percibidos afuera. Arturo Carmona y La Materialista nunca han entrado al SUM y muchos habitantes ansían el momento en el que esto pase, así como el público que ya los está pidiendo a gritos. View this post on Instagram A post shared by Madis🐆n (@madisonandersonberrios)

Ahora, ¿le tienen miedo a Madison?, puede ser. La verdad es que la puertorriqueña además de hermosa es carismática y cuenta con el apoyo de Juan Rivera, Rey Grupero, Nicole Chávez y ahora como te contamos arriba, hasta del mismísimo Toni Costa.

