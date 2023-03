Hombre de Michigan fue acusado de amenazar de muerte a Joe Biden y a la gobernadora Gretchen Whitmer por YouTube

Un hombre fue arrestado y acusado de amenazar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, al presidente Joe Biden y a la comunidad LGBTQ, de acuerdo con una denuncia penal.

De acuerdo con la denuncia, Randall Robert Berka II, de 30 años, entre el 18 de febrero y el pasado martes publicó varias amenazas violentas en una cuenta de YouTube.

La cuenta, que era pagada por la madre de Berka, se tituló “Matar a todos los agentes federales en el acto y colgar a Biden”, con un identificador de URL de “@killthefeds420”, según los registros judiciales.

“Estoy dispuesto a matar a esta gente, a la mierda, no me importa, que se jodan los federales, que se jodan. No soy un enfermo mental por tener que hacerlo. Se violento con esta gente, llama a la policía, que se jodan. Les dispararé a ellos también. Mataré a cualquiera que intente tomar mis armas ¡Cualquiera!”, señaló una publicación hecha por Berka.

“¿Cuándo es el linchamiento? en el complot de secuestro de la gobernadora Whitmer. Estoy más que dispuesto a matar a Whitmer y vivo en Michigan. Asaltaré su cara fea con mis balas”, señaló la publicación de Berka.

Los mensajes precisaron que Berka también amenazaron con disparar fatalmente al FBI y asesinar a los miembros trans y seguidores de la comunidad LGBTIQ, indicaron los registros.

El FBI Detroit determinó que Berka fue internado involuntariamente para recibir un tratamiento de salud mental en 2012 y se le prohibió el uso de armas de fuego.

Pese a la prohibición, la madre del sospechoso le compró cuatro armas de fuego a su hijo, incluidas tres pistolas largas, de acuerdo con los registros.

El arresto de Berka se dio el jueves, siendo acusado de posesión de un arma de fuego. También es señalado por posesión de municiones y chalecos antibalas, indicó el Departamento de Justicia.

La Oficina del Fiscal Federal solicitará a la Corte que mantenga al sospechoso en prisión preventiva debido al peligro que representa para la comunidad y el riesgo para que huya.

De ser declarado culpable, Berka podría enfrentar hasta 15 años de cárcel, según los cargos de la denuncia, señaló el Departamento de Justicia.

