Khloe Kardashian superó su divorcio en el gimnasio, ahí encuentra la forma de controlarlo todo

Corría el año 2016 cuando Khloé Kardashian se divorciaba, oficialmente, de Lamar Odom. Pero, después de que esta etapa de su vida culminó, la joven modelo y empresaria no sabía qué hacer ni cómo retomar su vida, por esta razón decidió entrar al gimnasio, para ponerse “en control”. Estas declaraciones las compartió la joven Kardashian en entrevista con la revista InStyle.

Según Showbiz, Khloé Kardashian aseveró: “La razón por la que recurrí al gimnasio fue en realidad por mi divorcio. Realmente no sabía qué hacer. Por supuesto, al principio [tienes] que superar ese obstáculo de que es realmente difícil y algo tan nuevo para ti. Pero me sentí tan realizada”.

Khloé encontró definitivamente la forma en la que podía controlar cualquier resultado haciendo ejercicio, por esta razón dice: “…en el gimnasio, lo que pongo en él, sé que voy a salir de eso. Y ser una fanática del control, estoy orgullosa de eso, me encanta tener ese control”.

Después de esta conversación entendemos que Khloé tiene una necesidad intrínseca de manejar todo lo que acontece en su vida, y definitivamente su separación con Odom fue algo que ella no pudo prevenir. Lo mismo incluso podríamos argumentar con su primera separación con Tristan Thompson.

Soy una fanática del control, pero en la vida no podemos controlarlo todo” Khloé Kardashian en entrevista con InStyle.

La vida de una celebridad no está llena sólo de días buenos. Ellos también tienen días malos y Khloé trata de sobrellevarlos haciendo ejercicio, esto se ha convertido no en una rutina más de ejercicios sino en todo un habito que le permite mantenerse equilibrada. Admite además que este luego de este proceso experimenta la liberación.

“Si estoy teniendo un día realmente malo, voy al gimnasio. Puede que no quiera ir al gimnasio, pero voy y justo cuando termino, me siento mucho más ligera. Nunca me he arrepentido de ir a un entrenamiento. Siempre me he arrepentido de perderlos o presionar el botón de repetición“, aseveró la mamá de True Thompson, en declaraciones recogidas por el portal de Showbiz.

En dicha conversación con InStyle también declaró: “Creo que tienes que escuchar a tu cuerpo con seguridad, pero nadie te va a presionar. Así que tienes que escucharte a ti mismo y saber cuándo estás realmente cansado en lugar de poner excusas. El comienzo es el más difícil, creo que el Las primeras tres semanas son el mayor desafío. Y luego, una vez que superas eso, siento que todos encuentran un ritmo”.

Lee más de Khloé Kardashian aquí:

Khloé Kardashian fue demandada por su exasistente del hogar

Khloé Kardashian enloquece Instagram mostrando sus curvas en micro bikini

Tristan Thompson pagó $12.5 millones de dólares por una mansión cerca de Khloé Kardashian