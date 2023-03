Alix Aspe afina detalles de su boda eclesiástica que será realizada en México

La conductora Alix Aspe y Diego Betanzo ya tienen fecha para su boda eclesiástica, y es que están en la cuenta regresiva porque es el próximo 8 de abril en México, país natal de la presentadora de ‘La Mesa Caliente’. Por ello, están afinando algunos detalles que tienen pendientes para la ceremonia prevista y así poder disfrutar con familiares y seres queridos.

A su vez, ‘Al Rojo Vivo’ tuvo la exclusiva de los preparativos del festejo que están a punto de realizar. Además, acompañaron a los esposos a ver cómo iba el proceso de la decoración en el salón de fiesta y es que se quieren inspirar en una película donde intentan trasladar un bosque a cada una de las mesas.

Aspe mencionó que su esposo terminó haciendo algunos cambios, debido a que es un apasionado por las plantas, fue de esa forma como Betanzo le dio su toque particular a los centros de mesa, al tiempo que quiso demostrar el buen gusto que tiene por las matas.

Alix compartió en Instagram que fue el pasado 3 de marzo cuando sus seres queridos más cercanos se tomaron el tiempo para realizarle una ‘despedida de soltera’, pese a haberse casado por el civil el año pasado. Además, destacó que se sintió muy bien al lado de todas esas mujeres que estuvieron a su lado.

“Les comparto un poquito de uno de los días más lindos que he tenido antes de la boda. Recibir consejos de mis mejores amigas, mi mamá y mi hermana me ha llenado de amor!!! Gracias por todo @estefisc no hay amiga como tú”, fue el mensaje que compartió la mexicana.

Boda por el civil

La conductora de ‘La Mesa Caliente’ en julio de 2022 se casó por el civil. Además, la ceremonia fue realizada en Miami y bastante privada. Sin embargo, con el transcurrir de los días Aspe se encargó de compartir las especiales fotos del momento a través de la red social Instagram.

Para la gran mayoría fue una sorpresa, debido a que la presentadora de televisión mantuvo todo bajo perfil y gran parte se llegó a enterar luego que ella subiera las fotos a la red social de la camarita. Alguna de las imágenes están en blanco y negro y otras a color, pues uno de los mensajes que acompañó el contenido fue: “Te amo siempre, sin condiciones… Nos casamos!!!)”.

