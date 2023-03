Adamari López y Toni Costa compartieron un baile en el cumpleaños de su hija Alaïa

Alaïa Costa López cumplió 8 años y la temática de su gran fiesta de cumpleaños fue ‘Wednesday’, la serie de Netflix sobre la hija de los famosos Addams. Como era de esperarse, en su cumpleaños su padre Toni Costa y su madre Adamari López compartieron y hasta bailaron juntos con la cumpleañera.

La pareja que se separó en el año 2021 compartió un lindo baile con Alaïa, personificando a diversos personajes de la popular serie. La cumpleañera al frente y sus padres detrás de ella presumieron una coreografía tal como la que bailan en el show.

Este gesto de los padres de Alaïa trajo consigo una serie de comentarios por parte de los internautas, quienes aplaudieron que Costa y López estén presentes y juntos en momentos especiales para su hija.

“Ejemplo de paciencia y madurez y amor hacia su hija”, “Que bellos se ven los tres, bendiciones”, “Esto se llama madurez y demuestra que todo en esta vida se puede superar… cuando ya no se siente absolutamente nada por la otra persona se puede tener una convivencia sana“, “Admiro a Ada, yo no tendría estómago” y “Ejemplo de amor por si hija aunque ya no sean una pareja el estar unidos en esos momentos especiales de su nena es el mejor regalo que le pueden dar y que su princesa guarde esos momentos especiales en su corazón” son parte de los mensajes que recibieron.

Detalles de la fiesta

La gran celebración de Alaïa se llevó a cabo en Coral Gables, Florida, y contó con una decoración estupenda, destacando cada aspecto de ‘Wednesday’.

La temática de la fiesta se basó más específicamente en el episodio donde ocurre el baile escolar al que asiste Wednesday Addams. Alaïa usó un vestido idéntico al de la protagonista en ese momento y también se observó que cambió de atuendo en varias ocasiones.

Adamari López mostró todos los detalles decorativos que hubo en el festejo a través de sus redes sociales y sus millones de seguidores pudieron disfrutar de varios de los momentos más especiales del cumpleaños de Alaïa.

Sigue leyendo: Adamari López celebró los 8 años de Alaïa con temática de ‘Wednesday’

Adamari López celebra el cumpleaños de Alaïa y le dedica un conmovedor mensaje de amor

Toni Costa celebra el cumpleaños de su hija Alaïa: “Te amo con todo mi ser”