Según Ryan García, Floyd Mayweather aún podría vencer en una pelea a Jake Paul pero no por KO

La amistad entre Ryan García y Jake Paul no hizo que en una hipotética pelea entre el YouTuber y la leyenda del boxeo Floyd Mayweather apoyara a su amigo, según declaraciones recientes en promoción por su combate ante Gervonta Davis.

En una entrevista con TMZ Sports, García declaró que Paul seguramente se vea afectado por los golpes de Mayweather en un combate entre ambos pero que no sería suficiente para que se produjera un KO que finalice la pelea de golpe.

De igual manera explicó que seguramente su dinero iría en favor del propio Mayweather que es recordado en el boxeo por el registro inmaculado que acumuló, obteniendo 50 victorias sin derrota alguna.

Al parecer su principal argumento se basa en la pelea de exhibición que tuvieron Mayweather y Logan Paul, hermano mayor de Jake, donde Money no pudo lograr el KO que detuviese la pelea que a la postre no tuvo un desenlace y no se eligió al ganador.

García también sacó a relucir el tema entre el boxeador y el YouTuber luego que Jake Paul y Mayweather mantuvieran un acalorado altercado de palabras a la salida de la derrota de Miami Heat 100-104 ante Cleveland Cavaliers.

Mientras habla sobre otras peleas, García se encuentra 100 % centrado en el combate que tendrá frente a Tank Davis en el T-Mobile Arena de Las Vegas el próximo 22 de abril, que busca poner fin al ‘talk trash’ que por años el par mantuvo en persona y en redes sociales.

