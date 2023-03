VIDEO: Michelle Yeoh está orgullosa de haber hecho historia en los premios Oscar

Michelle Yeoh está orgullosa de haber hecho historia en la entrega de los premios Oscar.

A sus 60 años ganó el premio a Mejor Actriz por “Everything Everywhere All at Once”, el primero para una mujer asiática en esa categoría.

“Es un momento histórico y tengo que agradecer a la Academia por abrazar la diversidad y la verdadera representación. Es algo para lo que hemos estado trabajando muy duro por mucho tiempo y hoy rompimos el maldito techo de cristal. Con kung fu lo destruimos y era necesario, ya que hay muchos que no se sienten vistos ni escuchados“, dijo en la sala de prensa.

Agregó que este triunfo no es solamente para las comunidades asiáticas, sino también para todas las minorías que merecen una oportunidad.

“Es todo lo que pedimos. Una oportunidad. Probarles que lo merecemos“, afirmó.

Yeoh dijo que no se debe tener miedo, pero sí hay que luchar por lo que se cree.

“Finalmente después de 40 años obtengo esto. Te muestra que se puede ganar la batalla. Es lo que estamos haciendo, por lo que no hay que rendirse. No dejes que nadie te diga que ya pasó tu mejor momento“.

La actriz habló sobre su madre, a la que había agradecido en el escenario minutos antes.

“Lo más importante que hizo mi madre fue inyectarme confianza. Me enseñó sobre el amor, sobre la amabilidad y la compasión. A veces no soy muy buena en eso. Algo que me dijo recientemente es que no usara pantalones para venir a los Oscar. Creo que lo que las mamás hacen es recordarte constantemente que seas mejor. Lo hacen con amor, y lo hacen porque quieren que tengas más oportunidades, para tener una mejor vida. Y para ellas es su meta”, concluyó.

