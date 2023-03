“Everything, Everywhere, All at Once” triunfa en los premios Oscar 2023 con 7 estatuillas

“Everything, Everywhere, All at Once”, una pequeña película independiente de apenas $25 millones de dólares de presupuesto, se convirtió en el fenómeno cinematográfico más comentado y celebrado del año pasado. Y ahora, también, en la cinta más galardonada de los premios Oscar 2023.

Dirigida y escrita por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, la dupla de cineastas conocida como The Daniels, la película producida por el estudio de culto A24 arrasó en prácticamente todas las entregas de premios de los últimos meses, coleccionando la increíble cantidad de casi 350 galardones internacionales hasta la fecha. En los Oscar de este domingo, ganó un total siete estatuillas: Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Edición, Mejor Dirección, Mejor Guion Original y Mejor Actriz y Actor de Reparto.

Your 95th Oscars Best Picture Winner – 'Everything Everywhere All At Once' #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/fYo6J1eLKv — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

“Everything, Everywhere, All at Once” se centra en una migrante chino-estadounidense interpretada por Michelle Yeoh, ganadora por Mejor Actriz, a quien, mientras Hacienda audita su negocio familiar, se le dice que debe conectarse con otras versiones de sí misma, provenientes de universos, paralelos para evitar que un ser poderoso destruya el multiverso.

Con elementos de comedia surrealista, ciencia ficción, fantasía, la esencia de las películas de artes marciales y animación, el filme conquistó a las nuevas audiencias, que la convirtieron en una película de culto instantáneo, además de que revaloró la importancia de Michelle Yeoh, James Hong, Jamie Lee Curtis (Mejor Actriz de Reparto) y Ke Huy Quan (Mejor Actor de Reparto) como artistas importantes en el firmamento hollywoodense.

Jamie Lee Curtis accepts the Oscar for Best Supporting Actress for her performance in 'Everything Everywhere All At Once.' #Oscars95 pic.twitter.com/1H3tJEmgGF — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

Otros reconocimientos importantes que recibió el filme fueron cuatro premios del Sindicato de Actores (sentando un precedente), un BAFTA, dos Golden Globes y cinco Critic’s Choice Awards. Además, logró lo imposible: llevarse las máximas distinciones de los cuatro gremios fílmicos de EU: Directores, Productores, Guionistas y Actores. Nada mal para una obra que pasó desapercibida para muchos.

Con una competencia sólida con “Top Gun: Maverick”, “All Quiet On The Western Front”, “Triangle of Sadness” y “The Banshees of Inisherin”, entre otras producciones que aspiraban a ganar Mejor Película, el filme fantástico de The Daniels fue el que finalmente se robó el corazón de los votantes y la audiencia.

Lista completa de ganadores

Mejor Película: “Everything, Everywhere, All at Once”

Mejor Director: “Everything, Everywhere, All at Once” – Daniel Kwan y Daniel Scheinert

Mejor Actriz: Michelle Yeoh – “Everything, Everywhere, All at Once”

Mejor Actor: Brendan Fraser – “The Whale”

Brendan Fraser accepts the Best Actor Oscar for his incredible performance in 'The Whale' #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/ofuc00ckv3 — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

Mejor Actriz de Reparto: Jamie Lee Curtis – “Everything, Everywhere, All at Once”

Mejor Actor de Reparto: Ke Huy Quan – “Everything, Everywhere, All at Once”

Mejor Diseño de Vestuario: “Black Panther: Wakanda Forever”

Mejor Banda Sonora: “All Quiet On The Western Front” – Volker Bertelmann

Mejor Edición de Sonido: “Top Gun: Maverick”

Mejor Guion Adaptado: “Women Talking” – Sarah Polley

Mejor Guion Original: “Everything, Everywhere, All at Once” – Dan Kwan y Daniel Scheinert

Mejor Película Animada: “Pinocchio” – Guillermo del Toro

Mejor Canción Original: “Naatu Naatu” – RRR

Mejor Cortometraje Animado: “The Boy, The Mole, The Fox and The Horse” – Peter Baynton y Charlie Mackesy

Mejor Cortometraje Live-Action: “An Irish Goodbye” – Tom Berkeley y Ross White

Mejor Fotografía: “All Quiet On The Western Front”

Mejor Documental: “Navalny” – Daniel Roher

Mejor Cortometraje Documental: “The Elephant Whisperers” – Kartiki Gonsalves

Mejor Edición: “Everything, Everywhere, All at Once”

Mejor Película Internacional: “All Quiet On The Western Front” (Alemania)

The Oscar for Best International Film will be on a one-way flight to Germany 🇩🇪. Congratulations to the @allquietmovie team! #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/zBVBeRdtD0— The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

Mejor Maquillaje y Peinado: “The Whale”

Mejor Diseño de Producción: “All Quiet On The Western Front”

Mejores Efectos Visuales: “Avatar: The Way of Water” The Oscar for Best Visual Effects goes to 'Avatar: The Way of Water' #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/hmk58U0hW3— The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

TE PUEDE INTERESAR: