Ana de Armas pasó un incómodo momento en los Oscar por el comentario de Axel Kuschevatzky

Mientras Ana de Armas desfilaba por la alfombra roja de los premios Oscar antes de entrar al Dolby Theatre, la actriz conversó con Axel Kuschevatzky para TNT y tuvo una particular reacción cuando él le hizo un comentario que la confundió. El productor mencionó el esfuerzo que realizó la joven y comentó que ella “Vivió durante semanas en el sillón de Alex Pettyfer”.

La actriz que interpretó a Marilyn Monroe en “Blonde” lo escuchaba con atención, pero al oír el nombre del actor se desconcertó por completo y su cara pasó a mostrar confusión e incluso un dejo de molestia. Hizo una evidente mueca de disgusto y lanzó: “¿Quién?”. Él incluso volvió a repetir el nombre del actor.

Sin embargo, Kuschevatzky percibió su desconcierto y le aclaró rápidamente: “No, no, digo la gente que te ayudó”. Ella, todavía un tanto disconforme con la situación, sostuvo frente al micrófono: “Yo no he vivido en ningún sillón”. Axel agregó: “No, no, no”, dando a entender que no se refería a eso. Esto calmó un poco las aguas. “Ah, okay”, mencionó ella.

Mira el video en el minuto 1:15

Más allá del incómodo y confuso episodio, la entrevista terminó de manera correcta. “Lo que digo es, yendo a lugares, esforzándote, trabajando para llegar. Mi pregunta es si no sientes que esta es una recompensa completamente merecida”, le dijo Axel. Por su parte, la nominada al Oscar reconoció: “Sí, por su supuesto. Han sido muchos años de mucho trabajo, de sacrificio y de dejar gente atrás y de arriesgar. Pero creo que estos son los frutos”.

