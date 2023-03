Colombia lo intentó pero terminó cayendo ante Gran Bretaña en su segundo partido del Clásico Mundial

La selección de Colombia no pudo imitar su gran victoria ante México en la primera jornada del Clásico Mundial de Béisbol y terminó cayendo 7-5 ante su similar de Gran Bretaña en el Chase Field de Phoenix, Arizona, donde disputaron su segundo encuentro en la competición.

Colombia se vio perjudicada por una serie propia de errores a pesar de haber sido la nación que arrancó con la ventaja en la pizarra luego que Óscar Mercado y Dayan Frías impulsaran las anotaciones para el 3-0 parcial.

Dayan Frias with a bases-loaded knock for Team Colombia! 🇨🇴 #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/TxrEneTDcp — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 13, 2023

Pero en la cuarta entrada fueron los británicos quienes anotaron tres carreras para empatar con un ‘fly’ de sacrificio de BJ Murray Jr. que envió a home a Harry Ford, y luego sumaron dos rayitas más gracias a Chavez Young que bateó un imparable y provocó el error del colombiano Harold Ramírez.

Seguidamente le tocó el turno a Jaden Rudd que con un doble sumó dos más para los europeos y la guinda al pastel fue un cuadrangular solitario de Harry Ford y un wild pitch de Rubén Galindo para sellar las siete carreras de Gran Bretaña.

HARRY FORD GOES YARD 💪🇬🇧



📺: WBC on FS2 pic.twitter.com/e8sGn4VPoj— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 13, 2023

Sin embargo, aunque Colombia intentó en la novena entrada con un vuelacercas de Dilson Herrera y con otra carrera impulsada por Reynaldo Rodríguez no le alcanzó salir con la victoria y ahora acumula triunfo y derrota en dos salidas. Colombia is not going down without a fight 🇨🇴



Solo home run for Dilson Herrera



📺: WBC on FS2 pic.twitter.com/BmQLeYTsrr— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 13, 2023

El lanzador Graham Spraker logró el triunfo para los británicos al lanzar 2.2 entradas, ponchar a dos rivales y permitir solo un hit, mientras que el derrotado fue el colombiano Yapson Gómez.

Colombia jugará este martes en el grupo C del Clásico Mundial de Béisbol 2023 contra Canadá y México cerrará la jornada frente a Gran Bretaña. Descansará Estados Unidos.

También te podría interesar: