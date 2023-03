Elizabeth Gutiérrez subió una foto tomada de la mano de su “persona favorita” y acaba con los rumores

A mediados del año 2022 la actriz Elizabeth Gutiérrez anunció que se había separado nuevamente de William Levy con quien había sostenido una relación de casi 20 años, y producto del amor que en algún momento había existido nació Christopher y Kailey. Pese a la confirmación de esta noticia, la pareja ha posado juntos en diversas oportunidades, lo que ha generado dudas en sus fanáticos.

Sin embargo, todo tomó mucha más fuerza desde el momento en el que Levy y Gutiérrez decidieron reír frente a la cámara con sus dos hijos el pasado fin de semana, desde ahí fueron muchos los comentarios que salieron a relucir. Elizabeth el lunes por la noche quiso despejar las dudas con una historia que colgó en la red social de la camarita.

La madre de Christopher y Kailey salía tomada de la mano con William, hecho que hizo terminar con los rumores de un supuesto regreso de la pareja, al tiempo que ella agregó que estaba con su “persona favorita”.

Los internautas opinaron de manera positiva y negativa sobre este regreso, al tiempo que varios de ellos aseguraron que ella lo ama lo suficiente como para no continuar con él. Sin embargo, otros usuarios de la aplicación expresaron que son una pareja completamente “tóxica”.

“Ella lo ama demasiado como para dejarlo”, “Como que si ustedes no vuelven con sus ex, al menos este es William Levy”, “No hay peor enemigo de una mujer que otra mujer”, “Yo casi no comento en esto, pero esta mujer es la persona sin amor propio que he visto en mi vida”, “Les deseo mucho amor, pero ella a aguantado tanto cuerno que creo que se acostumbró”, “La relación más tóxica en la tv“, “Ay ya yo me sé esa historia, gracias a Dios pude salir del círculo de apego”, “Nos mata de felicidad esta pareja”, “Que gente más tóxica”, “Ridículos”, “Siempre lo mismo para llamar la atención, me parecen ridículos”, “Lo que hace uno por amor”, “Quedan como payasos con ese tira y encoge, le gustan los cachos”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

Te puede interesar:

· William Levy y Elizabeth Gutiérrez posaron juntos por una razón especial

· William Levy y Elizabeth Gutiérrez protagonizaron una foto familiar y los internautas piden que regresen este 2023

· William Levy y Elizabeth Gutiérrez fueron vistos juntos de nuevo y se rumora una posible reconciliación