Yailin ‘La Más Viral’, ex de Anuel AA, fue maquillada antes del parto y le llueven opiniones

El cantante Anuel AA fue el encargado de confirmar que su hija Cattleya había llegado al mundo, luego que desde hace varios días hubiesen iniciado los rumores sobre el presunto parto de Yailin ‘La Más Viral’ por algunas historias que había colgado en la red social de la camarita.

“En cualquier momento usé la mitad de República Dominicana y la mitad de Puerto Rico. Yo soy puertorriqueño y tengo una hija dominicana que acabó de nacer ya“, fue la manera en la que el intérprete de ‘Ley Seca’ le comunicó a un reportero que se había convertido en padre nuevamente.

Luego de la divulgación del video fue cuando Yailin realizó una publicación en su cuenta personal de Instagram donde compartió algunas imágenes tras el nacimiento de su primera hija, mientras que Anuel AA también se ve en las fotos.

Sin embargo, muchos notaron que estaba maquillada y la encargada de dejarla impecable para el momento respondió: “Primero muerta que sencilla. Sí gente, le hice un makeup no makeup para el parto, nunca destruida mi amor”.

“Bien, yo también me maquillé de forma discreta para mi parto. Fue natural y terminé toda despeluzada, pero primero muerta que sencilla”, “Falta de inseguridad en su imagen del rostro tal cual como Dios la hizo… en momentos así uno lo que más le importa es la llegada de su verdadero amor”, “Ni parece que tiene makeup. La que puede, puede”, “La gente si jod*. Dejen a esa muchacha que haga lo que le da la gana”, “Quién es Yailin?”, “Eso es permanente, el tintado de las cejas y los párpados pelo a pelo es muy común en República Dominicana, eso no es maquillaje porque no se le quita”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Yailin le envía un tierno mensaje a su hija

“¡Bienvenida al mundo, CATTLEYA pequeña princesa!

"Desde el momento en que llegaste, nuestras vidas cambiaron para siempre. Eres una bendición, un regalo de Dios que nos ha llenado de amor y esperanza", fue parte del mensaje que le dedicó a la recién nacida.

