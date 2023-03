Republicanos en Cámara de Representantes buscan hacer más difícil solicitar cupones de alimentos SNAP con medida que impone requisitos de trabajo más estrictos

Una veintena de republicanos en la Cámara de Representantes en Washington buscan dificultar el acceso a los cupones de alimentos SNAP a través de una medida que cambiaría los requisitos de elegibilidad.

El representante de South Dakota, Dusty Johnson, lidera los esfuerzos de esa colectividad en la Cámara baja para establecer requisitos laborales más estrictos para potenciales beneficiarios sin hijos al momento de solicitar la ayuda. Los cupones de alimentos son el principal programa que administra el Departamento de Agricultura federal (USDA) para atajar el problema de la inseguridad alimentaria y la pobreza en Estados Unidos.

El programa SNAP ayuda a familias y adultos mayores de 60 años de bajos ingresos, así como personas con discapacidades y otros individuos en necesidad económica a comprar alimentos nutritivos a través de transferencias mensuales de dinero.

Según datos de The Center on Budget and Policy Priorities, en 2021, el SNAP ayudó a un promedio de más de 41 millones de personas de bajos ingresos en el país a llevar comida nutricional a sus hogares.

¿Qué dispone la medida para limitar el acceso a fondos SNAP?

Bajo la nueva legislación, se aumentaría la edad máxima de requisito de trabajo de 49 a 65 para adultos capacitados sin hijos. La iniciativa además recortaría la habilidad de los estados para dejar sin efecto los requisitos labores.

“El empleo es la mejor salida a la pobreza“, indicó Johnson en un comunicado de prensa este martes. “Los requisitos de empleo han probado ser efectivos, y las personas que pueden trabajar, deben trabajar. Con más de 11 millones de puestos de empleo vacantes, hay muchas oportunidades para que los recipientes de SNAP escapen de la pobreza y construyan una vida mejor”, planteó el republicano.

Al momento -aparte de bajos ingresos-, algunos recipientes deben cumplir con ciertos requisitos de trabajo para tener acceso a SNAP.

En algunos casos, las personas deben registrarse para trabajar, no renunciar voluntariamente a un trabajo o reducir la jornada, así como aceptar un trabajo si se le ofrece. Además, hay beneficiarios que deben participar en programas de empleo y capacitación, si así lo solicita el estado. En otros casos, las personas deben trabajar o participar en un programa de trabajo durante al menos 80 horas al mes para recibir los beneficios de SNAP durante más de 3 meses dentro de un periodo de 3 años.

La medida de Johnson sería centro de negociación entre republicanos y demócratas en el Congreso que deberán votar próximamente para reautorizar la Ley de Agricultura (Farm Bill), un paquete legislativo para el manejo de los programas de alimentos en EE.UU.

Por las pasadas décadas, la ley que viabiliza la asignación de fondos SNAP ha estado incluida en el paquete de agricultura.

Al momento, la propuesta de Johnson tiene 23 co-auspiciadores.

No sería la primera vez que la discusión por SNAP, que representa más del 80% de la legislación, provoca fracturas entre los bandos. Mientras los demócratas buscan evitar recortes al programa, los republicanos por su parte buscan reducir los gastos domésticos.

El 1 de marzo caducó la totalidad de asignaciones de emergencia del programa SNAP por motivo de la pandemia que habían sido aprobadas hacía 3 años como parte de la Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus.

Beneficiarios en 32 estados quedaron sin la ayuda extra luego de que la ley ómnibus o de gastos federales para el año fiscal 2023 finalizó con el estipendio de emergencia.

Te puede interesar:

¿Qué inmigrantes en EE.UU. son elegibles para recibir cupones de alimentos SNAP?